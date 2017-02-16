Потомок Радзивиллов передал минскому музею часть своей коллекции 5 16.02.2017, 9:39

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Князь Матей Николай Радзивилл 27 февраля приедет в Минск, чтобы лично открыть выставку в Национальном художественном музее.

Выставка произведений из коллекции князя Матея Николая Радзивилла «Радзівілы: лёсы краіны і роду» открылась 15 февраля в Национальном художественном музее Беларуси, передают «Минск-Новости».

«Мы привезли и живописные портреты, и гравюры, и литографии XIX столетия, и медали, есть два произведения ткачества — маката и слуцкий пояс, — рассказывает куратор выставки — заведующая отделом древнебелорусского искусства Елена Карпенко. — Экспозиция носит прежде всего познавательный характер, в ней собраны произведения искусства разного художественного уровня. Многие портреты создавались друзьями семьи или представителями рода. Но известно, что для Радзивиллов работали и крупные художники. На выставке, например, представлен портрет кисти Франциска Ксаверия Лампи».

Экспонаты размещены в хронологическом порядке, при этом учтены родственные связи княжеского рода. Чтобы разобраться в них, можно обратиться к генеалогическому древу Радзивиллов, которое также представлено на выставке.

«Один из уникальных экспонатов — погребальный портрет Кароля Станислава Радзивилла, — говорит куратор. — В свое время каждый саркофаг в крипте Костела Божьего Тела в Несвиже украшал подобный портрет. Саркофагов сохранилось около 70. Подобных портретов на территории Беларуси всего два. Один у нас, второй в Слонимском районном краеведческом музее, но он относится к роду Пацев».

Произведения из княжеской коллекции дополняют книги из библиотеки Радзивиллов и документы, предоставленные Национальной библиотекой Беларуси и историческим архивом. Также на выставке можно увидеть портреты из музейного собрания.

«Постоянная экспозиция радзивилловских портретов существует с момента открытия художественного музея, — поясняет Елена Карпенко. — Сразу их было буквально два-три. Мы постоянно расширяли коллекцию. В 2006-м открыли наиболее крупную постоянную экспозицию, куда вошло около 30 портретов. Потом временно передали на экспонирование 17 произведений в Несвижский замок. Сейчас они все вернулись. После закрытия временной выставки церковного искусства «Мир небесный на земле» радзивилловские портреты вернутся в постоянную экспозицию».

Князь Матей Николай Радзивилл 27 февраля приедет в Минск, чтобы лично представить посетителям Национального художественного музея свою коллекцию произведений. В Минске ее будут демонстрировать до 16 апреля.