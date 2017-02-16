закрыть
16 февраля 2017, четверг, 13:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Задержан один из провокаторов на выступлении представителя ОБСЕ в Минске

11
  • 16.02.2017, 9:46
  • 6,666

Задержанного доставили в Ленинский РУВД столицы.

Вечером 15 февраля милиционеры задержали по крайней мере одного из участников акции в белорусском МИДе, когда молодые люди сорвали выступление спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Александра Ластовского.

Задержанного доставили в Ленинский РУВД столицы. О других участниках акции ничего неизвестно.

Напомним, что Сайдик вышел к прессе после очередного раунда переговоров. В это время два парня и две девушки заявили, что они активисты партии "Другая Россия" (бывшая Национал-большевистская партия), и начали выкрикивать лозунги "Руки прочь от Донбасса!", "Порошенко — убийца!" и "Донбасс — в состав России!". Также они разбросали листовки, в которых говорилось, что переговоры в Минске ничего не решают. Сайдик временно покинул помещение для пресс-конференции.

Белорусский МИД в своем специальном заявлении назвал произошедшее сознательной провокацией, направленной на срыв переговоров.


Мнение

Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель
«Пагоня»
«Пагоня» Алесь Марачкін
Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский


Интервью

Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос