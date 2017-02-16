Задержан один из провокаторов на выступлении представителя ОБСЕ в Минске 11 16.02.2017, 9:46

6,666

Задержанного доставили в Ленинский РУВД столицы.

Вечером 15 февраля милиционеры задержали по крайней мере одного из участников акции в белорусском МИДе, когда молодые люди сорвали выступление спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

Об этом сообщает БелаПАН со ссылкой на официального представителя ГУВД Мингорисполкома Александра Ластовского.

Задержанного доставили в Ленинский РУВД столицы. О других участниках акции ничего неизвестно.

Напомним, что Сайдик вышел к прессе после очередного раунда переговоров. В это время два парня и две девушки заявили, что они активисты партии "Другая Россия" (бывшая Национал-большевистская партия), и начали выкрикивать лозунги "Руки прочь от Донбасса!", "Порошенко — убийца!" и "Донбасс — в состав России!". Также они разбросали листовки, в которых говорилось, что переговоры в Минске ничего не решают. Сайдик временно покинул помещение для пресс-конференции.

Белорусский МИД в своем специальном заявлении назвал произошедшее сознательной провокацией, направленной на срыв переговоров.