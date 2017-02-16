Зажигательный танец чернокожего подростка и полицейского стал хитом сети

Зажигательный танец чернокожего подростка и полицейского стал хитом сети11
- 16.02.2017, 9:55
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Подросток из Северной Каролины вызвал офицера полиции на танцевальный баттл.
Видеоролик с танцем американского полицейского и чернокожего подростка стремительно набирает популярность в сети, сообщает lenta.ru.
Парень по имени Джейсон вызвал полицейского Коди Уильямса (Cody Williams) на танцевальный баттл. Напарник Уильямса согласился снять схватку на видео, а затем ролик был опубликован в Facebook полицейского подразделения округа Нэш (Северная Каролина, США).
Противники встретились на парковке и начали баттл под энергичную музыку. В результате победу одержал подросток, поскольку офицер Уильямс засмеялся и не смог продолжить танец.
Ролик за сутки набрал почти 250 тысяч просмотров и три тысячи лайков.