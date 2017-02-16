Глава МИД Германии: Новому миропорядку нужна обновленная и сильная Европа 2 16.02.2017, 9:59

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Зигмар Габриэль

Европейские государства должны брать на себя все больше ответственности в вопросах лидерства и обеспечения безопасности.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) высказался в поддержку обновленной и "более сильной Европы". По его словам, послевоенному миропорядку, который был "удобен" для европейских государств, подходит конец. Отныне они должны постепенно брать на себя все больше ответственности в вопросах лидерства и обеспечения собственной безопасности. Такое мнение руководитель внешнеполитического ведомства Германии выразил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое газета разместила на своем сайте в среду, 15 февраля (перевод – DW).

В беседе с журналистом издания Габриэль отдельно коснулся взаимоотношений германского правительства с Вашингтоном и Москвой.

США и ФРГ должны строить политику с учетом интересов двух стран

По мнению министра, Берлин сможет достичь взаимопонимания с администрацией Дональда Трампа, если она будет проводить политику с учетом интересов обеих стран. Если же на первый план выйдут вопросы идеологии, то могут возникнуть определенные сложности, полагает глава МИД ФРГ. Он также призвал учитывать действующую в США систему сдержек и противовесов. "Мы не должны вести себя так, как если бы демократия была полностью и перманентно выведена из строя", - подчеркнул он.

Ранее во время визита в Вашингтон Габриэль отметил, что остался доволен переговорами с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом и отметил наличие "общего понимания" по целому ряду вопросов с командой Трампа.

Габриэль призвал отказаться от наивности при взаимодействии с Москвой

Говоря об отношениях с Москвой, министр иностранных дел подчеркнул, что Берлин не должен демонстрировать наивность в вопросах двустороннего взаимодействия. "В первую очередь, Россия является нашим соседом - хотите вы того или нет", - отметил он, имея в виду соседство не в географическом, а в геополитическом плане.

Наконец, Габриэль предупредил о возможных последствиях в случае победы правых популистов на выборах во Франции, призвав не допустить подобного сценария. "Национальный фронт" поставил перед собой цель уничтожить Европу. Это превратилось в реальную угрозу", - считает министр.