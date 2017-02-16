закрыть
16 февраля 2017, четверг, 13:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Глава МИД Германии: Новому миропорядку нужна обновленная и сильная Европа

2
  • 16.02.2017, 9:59
  • 10,421
Зигмар Габриэль

Европейские государства должны брать на себя все больше ответственности в вопросах лидерства и обеспечения безопасности.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) высказался в поддержку обновленной и "более сильной Европы". По его словам, послевоенному миропорядку, который был "удобен" для европейских государств, подходит конец. Отныне они должны постепенно брать на себя все больше ответственности в вопросах лидерства и обеспечения собственной безопасности. Такое мнение руководитель внешнеполитического ведомства Германии выразил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, которое газета разместила на своем сайте в среду, 15 февраля (перевод – DW).

В беседе с журналистом издания Габриэль отдельно коснулся взаимоотношений германского правительства с Вашингтоном и Москвой.

США и ФРГ должны строить политику с учетом интересов двух стран

По мнению министра, Берлин сможет достичь взаимопонимания с администрацией Дональда Трампа, если она будет проводить политику с учетом интересов обеих стран. Если же на первый план выйдут вопросы идеологии, то могут возникнуть определенные сложности, полагает глава МИД ФРГ. Он также призвал учитывать действующую в США систему сдержек и противовесов. "Мы не должны вести себя так, как если бы демократия была полностью и перманентно выведена из строя", - подчеркнул он.

Ранее во время визита в Вашингтон Габриэль отметил, что остался доволен переговорами с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом и отметил наличие "общего понимания" по целому ряду вопросов с командой Трампа.

Габриэль призвал отказаться от наивности при взаимодействии с Москвой

Говоря об отношениях с Москвой, министр иностранных дел подчеркнул, что Берлин не должен демонстрировать наивность в вопросах двустороннего взаимодействия. "В первую очередь, Россия является нашим соседом - хотите вы того или нет", - отметил он, имея в виду соседство не в географическом, а в геополитическом плане.

Наконец, Габриэль предупредил о возможных последствиях в случае победы правых популистов на выборах во Франции, призвав не допустить подобного сценария. "Национальный фронт" поставил перед собой цель уничтожить Европу. Это превратилось в реальную угрозу", - считает министр.


Мнение

Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель
«Пагоня»
«Пагоня» Алесь Марачкін
Одиссея Сергея Жадана
Одиссея Сергея Жадана Богдан Яременко
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор
На БелАЭС был поставлен дефектный генератор Андрей Ожаровский


Интервью

Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос
Дмитрий Бондаренко: Система Лукашенко пошла в разнос