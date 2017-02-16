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Журналист «Прессбола» съест газету после одного из ближайших матчей минского «Динамо»

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  • 16.02.2017, 10:10
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Год назад журналист Вячеслав Федоренков пообещал, что съест газету, если минское «Динамо» выйдет в плей-офф.

Как известно, «зубры» не только досрочно гарантировали себе пропуск в Кубок Гагарина, но и набрали рекордное за время выступления в КХЛ число очков в регулярном сезоне.

В столичном клубе вспомнили про обещание журналиста и накануне предыдущей игры с «Ладой» пригласили его на «Динамо-ТВ-шоу» и предложили, наконец, «газету» съесть. Правда, пока не настоящую, а в виде торта, пишет tut.by.

Впрочем, Вячеслав Федоренков пообещал выполнить обещание и съесть бумажный вариант своего издания. «Очень вкусно, но нечестно», — заявил Федоренков, оценив качество кондитерского изделия.

Позже на форуме «Прессбола» Вячеслав проанонсировал исполнение своего обещания, заодно ответив тем, кто обвинил его в том, что он не держит слово.

— Для тех, кто в тяжелом танке, поясню: торт — это был сюрприз от «Динамо». Хорошо, кстати, придуманный и исполненный — респект. И всему пресс-центру потом понравилось чамкать под кофе в перерывах. Но я к этому никак не причастен, кроме информационного повода для проявления кондитерского креатива.

А газету счамкаю бумажную, как и обещал. Буквально пять минут назад нашел тот номер. Скорее всего — завтра после прессухи (16 февраля по окончании пресс-конференции после матча «Динамо Мн» — «Нефтехимик»). На крайняк — в субботу тогда же (18 февраля по завершении пресс-конференции после игры «Динамо» Мн — «Ак Барс»). Прилюдно. Думаю, будет задокументировано коллегами, в том числе средствами объективного контроля. Во избежание инсинуаций — не всухомятку, естественно. Я не самоубийца. Скорее всего, как это в свое время сделал канадский коллега, — с супом, — написал Вячеслав Федоренков.


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