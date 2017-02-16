Холодный душ для Путина 26 16.02.2017, 10:20

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Позиция Трампа по Крыму стала сокрушительным ударом по правителю РФ.

Заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о том, что американский президент Дональд Трамп ожидает возврата аннексированного Россией Крыма Украине, подействовало на Москву "как холодный душ", признался глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет DW.

Выступая на ежедневном брифинге для журналистов во вторник, 14 февраля, пресс-секретарь Трампа сообщил, что президент очень четко дал понять, что он ожидает от российского правительства деэскалации насилия на Украине и возврата Крыма. Это высказывание "остужает наши некоторые слишком быстрые и одновременно завышенные ожидания в отношении Трампа и его команды", прокомментировал Слуцкий журналистам слова американской стороны.

Еще во время избирательной кампании в июле прошлого года Трамп пообещал рассмотреть вопрос Крыма в случае победы на президентских выборах. Кроме того, уже после избрания президентом он неоднократно давал понять, что не исключает возможности снятия с России наложенных Соединенными Штатами санкций. На фоне этих заявлений в Кремле надеялись, что приход Трампа к власти ознаменует благоприятный разворот в российско-американских отношениях, которые оказались в глубочайшем кризисе за последние сорок лет. Означает ли нынешнее заявление Трампа о Крыме кардинальную смену курса его администрации в отношении России? Об этом DW расспросила российских и европейских экспертов.

"Русским надо быть реалистами"

Озвученная Спайсером позиция американской администрации показывает, что первоначальные заявления Трампа, сделанные им во время предвыборной борьбы, впоследствии могут очень быстро меняться, констатировал в интервью DW внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в бундестаге Карл-Георг Велльман (Karl-Georg Wellmann). "Россия была настроена очень оптимистично, но теперь русским надо быть реалистами в оценке позиции США", - подчеркнул он.

При этом Велльман поприветствовал заявление Трампа, отметив, что "оно соответствует и нашим взглядам на то, что оккупация Крыма не соответствовала международному праву". Немецкий политик не считает, что высказывание, сделанное от имени американского президента, означает кардинальный разворот в политике США в отношении Москвы по сравнению с его предыдущими дружественными заявлениями. "Это разворот в том, что говорил президент Трамп, если сравнивать период предвыборной борьбы и ситуацию сейчас. Но то, что было сказано сейчас, - уже известная позиция США, которую мы знаем еще со времен администрации Барака Обамы", - отметил он.

Позиция по Крыму не поменялась

С немецким политиком согласны и другие собеседники DW. Аналитик Центра европейской политики в Брюсселе Пауль Иван напомнил, что в последние месяцы администрация Трампа посылала смешанные сигналы по поводу политики в отношении России. Однако заявление по Крыму четко отражает позицию прежней администрации Обамы, подчеркнул эксперт.

"Независимо от того, кто будет находиться на посту президента, США не могут признать присоединение Крыма", - объясняет главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" и председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике России Федор Лукьянов. "Поэтому когда повторяется эта позиция, в этом нет ничего нового и удивительного", - добавляет он.

По словам политолога, с самого начала было ясно, что с приходом Трампа в отношениях России и США не произойдет "разворота на 180 градусов", поэтому такие ожидания с российской стороны были неоправданными. "Президент США не император, он не командует легионами, он действует в определенной среде и может расширять рамки, но до определенного предела", - пояснил Лукьянов.

Отмена санкций маловероятна

В случае если Трамп все же решит смягчить политику в отношении России, в частности, отменить или ослабить антироссийские санкции, они могут быть преобразованы в закон. В среду, 15 февраля, спикер палаты представителей Конгресса США, который формально является третьим по значимости лицом государства, Пол Райан пообещал поддержать эту межпартийную инициативу республиканца Джона Маккейна.

Однако опрошенные DW эксперты сомневаются, что штрафные меры в отношении России будут отменены. "США взяли на себя обязательство поддерживать территориальную целостность стран в Европе, в том числе и на Украине. И санкции являются мерами, которые они используют для того, чтобы продемонстрировать это", - полагает Пауль Иван.

Возврат к норме

Лукьянов ожидает, что при Трампе отношения между Россией и США вернутся к республиканской консервативной норме. "Эта норма заключается в том, что это отношения конкурентные, но в отличие от того, что было при Клинтоне или при Обаме, американцы не будут стремиться Россию изменить, - объясняет он. - А в остальном мы как были конкурентами, так ими и останемся". Как подчеркнул политолог, это стало особенно очевидно с отставкой советника американского президента по безопасности Майкла Флинна, который "олицетворял собой некую более лояльную к России позицию".

Отставка Флинна в этом плане символична, рассуждает журналист и главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов. Это значит, что все решения по важнейшим вопросам в отношении России в США будет принимать только лично президент, и никто из его администрации не будет больше "выступать с инициативами на российском направлении". А сам Трамп, судя по всему, хорошо понимает, что "цена любых шагов на российском направлении очень высока", добавил эксперт.