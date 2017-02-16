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Живущую на 14 «квадратах» многодетную мать сняли с очереди на жилье

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  • 16.02.2017, 10:30
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Фото: tut.by

Как действует «социальное государство» во Фрунзенском районе Минска.

Многие верят: если в семье появляется третий ребенок - государство помогает построить квартиру. Но жизнь показывает, что статус «многодетных» далеко не всегда помогает гарантирует такое развитие событий. Елена Пархамович вышла замуж в 2001 году и стала на учет нуждающихся как «молодая семья». В 2006 году, даже после развода, за Еленой сохранялось право на очередь.

Потом был второй брак и рождение еще двоих детей. В 2016 году, имея статус многодетной матери, Елена Пархамович была снята с учета нуждающихся и теперь проживает с тремя детьми на 14-ти квадратных метрах, пишет tut.by.

Многодетная мать недоумевает: как так получилось, что ее сняли с очереди нуждающихся? Ведь она все так же живет в одной комнате родительской «трешки».

— С ноября 2001 стояла на учете нуждающихся в исполкоме Фрунзенского района сначала как молодая семья, а после развода — вдвоем с дочерью. Все это время мы проживали в трехкомнатной квартире моей матери (63 квадратных метра), где до 2010 года были зарегистрированы мои родители, я с дочерью и брат. В конце 2009 отец умер. В октябре 2011 я снова вышла замуж, в 2012 родила дочь, которую прикрепили в исполкоме ко мне в очередь.

В июле 2014 Елена ходила в жилищный отдел исполкома и узнавала, если ли хоть какая-то перспектива строительства жилья? На то время у нее с мужем было двое детей, жили все там же — в квартире родителей, в той же комнате.

— Специалист сказал, цитирую: «не надеяться на государство, а либо рожать третьего, либо строить долевое», — вспоминает Елена. — Получилось так, что через полгода я забеременела. И незадолго до родов опять сходила в исполком и уточнила: при данном раскладе, буду ли нуждаться как многодетная семья в улучшении жилищных условий? Меня заверили, что, как только получу удостоверение многодетной семьи — поставят на отдельную очередь для многодетных.

В конце 2015 года Елена родила дочь и стала многодетной мамой. Третьего ребенка исполком также прикрепил на очередь и прислал уведомление о том, что Елену Пархамович оставили на общей очереди. По словам женщины, это ее сильно возмутило.

— Надеялась, что поставят на очередь для многодетных, — говорит Елена. — Поскольку в местном исполкоме толку не добилась, написала в Мингорисполком и получила неожиданный ответ: моя нуждаемость в жилье отпала еще в 2010 году, после смерти отца. И объяснили: метража трехкомнатной квартиры, при норме 10 метров на человека, всем хватает. А в марте 2016 года пришло уведомление в том, что меня вообще сняли с очереди. Спрашивается, зачем столько лет зря стояла? И почему тогда меня не сняли с учета в 2010 году (когда хватало метров после смерти отца) или в 2011 (когда вышла замуж второй раз), а продолжали записывать в очередь моих детей? Ведь за это время у меня был бы шанс по-другому решить свой жилищный вопрос.

По словам Елены Пархамович, из-за оплошности исполкома, живет она в критической ситуации: в трехкомнатной квартире женщине тяжело уживаться с матерью и братом, который злоупотребляет спиртным.

— Мать, недовольная тем, что меня сняли с очереди и я останусь жить с тремя детьми в ее квартире, через суд разделила жилье по долям: ей одной присудили самую большую комнату с балконом 17 кв. м., мне с тремя детьми комнату 14 кв. м., брату — 12 кв.м. Кухня и подсобные помещения остались в общем пользовании. Так наша квартира превратилась в коммунальную.

Елена приглашает в квартиру, показывает свою комнату. Старшая дочь готовит уроки, средняя — лежит с высокой температурой на единственном в комнате диване, самая младшая — топчется за матерью.

— Вот так и живем, даже игрушки некуда сложить, белье сушу на кухне, — рассказывает Елена. — Старшая дочка ночует в комнате бабушки — там она разрешила поставить кресло-кровать. Мы же здесь спим втроем. Ну, бывает средняя дочка ложится спать с бабушкой, но та, случается, сильно храпит и где там выспишься… Брат тоже не дает нам занять свою комнату, хоть и не живет постоянно в этой квартире. Даже предлагала ему деньги за аренду комнаты, но он отказался.

Второй муж, по словам Елены, полностью отстранился от решения квартирного вопроса.

— В этой комнате мы прожили с ним и детьми шесть лет, но отношения постоянно портились из-за отсутствия своего жилья. Осенью он ушел к родителям и теперь изредка нас навещает или забирает к себе дочек. Жить к родителям не зовет.

На сегодняшний день Елена видит только один выход — продать комнату и вместе с детьми переехать из столицы.

— Но мне обидно, что, прожив в Минске 40 лет и родив троих детей, из-за ошибки исполкома, должна уехать из родного города.

Вышла замуж повторно — очередь, как молодая семья, потеряла

Ситуацию Елены Пархамович разъяснил начальник отдела жилищной политики администрации Фрунзенского района Сергей Шакель.

— C 2001 Пархамович состояла на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в составе двух человек (сама, супруг) по общей категории учета, как граждане, впервые вступившие в брак (оба супруга) и не имеющие в собственности отдельной квартиры.

Относительно этой категории нуждающихся не важно, где проживают супруги и хватает ли им там метров. В последующем в состав семьи была включена дочь, рожденная в 2002 году.

В 2006 году Елена развелась с супругом, а в 2010 году разделила очередь. При этом у Елены сохранялось право нахождения на учете нуждающихся, но уже на других основаниях — «как разведенная супруга воспитывающая детей и не вступившая в новый брак (пп.3.1.12 пункта 3 Положения, Указа № 565). После заключения повторного брака данное основание отпало. В исполкоме сожалеют, что Елене Пархамович вовремя не сообщили о том, что она подлежит снятию с учета нуждающихся. Признают, что сыграл человеческий фактор.

Новых оснований у Елены для постановки на учет нуждающихся не было, так как она была зарегистрирована в трехкомнатной квартире общей площадью 63,4 квадратных метра, которая принадлежит ее матери. На дату повторного заключения брака в 2011 году все зарегистрированные в квартире были обеспечены общей площадью более 10 квадратных метров на человека (на тот момент в квартире было зарегистрировано четыре человека — Елена, ее дочь, мать и брат. — Прим. TUT.BY). То есть, оснований на постановку на учет не было.

Елена Пархамович надеялась, что, раз уж мать разделила квартиру, у нее появится шанс стать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий.

— Вопрос Елены Пархамович рассматривался на днях в нашем исполкоме, — говорит Сергей Шакель. — Раздел квартиры на доли является ухудшением жилищных условий. При этом, согласно пункту 4 Положения, граждане, ухудшившие свои жилищные условия (не важно по чьей инициативе — Прим. TUT.BY), не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение 5 лет со дня ухудшения их жилищных условий.

— В этой ситуации что-то можно посоветовать многодетной маме?

— У Елены Пархамович все же есть запасной вариант, который она пока не рассматривает всерьез — переехать в трехкомнатную квартиру к мужу и его родителям, — говорит Сергей Шакель. — Возможно, и отношения у супругов наладятся. Или ждать пять лет и тогда становиться на учет нуждающихся. Это пока все варианты, которые обсуждались во время встречи Елены и администрации Фрунзенского района.


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