Пресс-секретарь Лукашенко будет курировать деятельность СМИ

Пресс-секретарь Лукашенко будет курировать деятельность СМИ34
- 16.02.2017, 10:43
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Указ диктатора существенно расширил полномочия его пресс-секретаря.
В опубликованном на Национальном правовом портале указе № 40 «Об оптимизации администрации президента Республики Беларусь» разъясняются новые функции пресс-секретаря Лукашенко. Сейчас эту должность занимает Наталья Эйсмонт, пишет tut.by.
Пресс-секретарь Лукашенко приравнивается к его помощнику и подчиняется непосредственно Лукашенко, однако общую координацию деятельности пресс-секретаря осуществляет глава администрации. Назначать и освобождать от должности пресс-секретаря может только Лукашенко.
Помимо руководства работой пресс-службы Лукашенко, в обязанности пресс-секретаря входит координация деятельности крупных государственных СМИ:
Национальной государственной телерадиокомпании;
закрытого акционерного общества «Второй национальный телеканал»;
закрытого акционерного общества «Столичное телевидение»;
республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство»;
учреждения администрации Лукашенко «Редакция газеты «Советская Белоруссия»;
редакционно-издательского учреждения «Издательский дом «Звязда»;
отдела подготовки выступлений администрации Лукашенко.
В документе перечислены также основные задачи пресс-секретаря:
формирование через СМИ общественного мнения о деятельности Лукашенко;
разъяснение основных направлений внутренней и внешней политики, проводимой диктатором;
обеспечение взаимодействия президента со средствами массовой информации;
выполнение отдельных поручений Лукашенко.
Среди обязанностей пресс-секретаря также контроль за своевременным и качественным исполнением поручений Лукашенко, организация информационного обеспечения официальных визитов, рабочих поездок, встреч правителя, предоставление средствам массовой информации сведений о его деятельности, встречах и других мероприятиях с его участием, а также взаимодействие с белорусскими и иностранными журналистами для «объективного освещения» деятельности Лукашенко.
Интересными пунктами в обязанностях пресс-секретаря также являются проведение брифингов по различным вопросам деятельности Лукашенко и координирование работы пресс-служб государственных органов для освещения ими деятельности правителя в соответствующей сфере, постоянного информирования общественности о текущей деятельности государственных органов по реализации внутренней и внешней политики страны.
Помимо перечисленного, пресс-секретарь должен предоставлять Лукашенко и главе администрации аналитическую и иную информацию о деятельности государственных органов, СМИ по информационному обеспечению внутренней и внешней политики, а также информировать руководителей государственных органов об оценках, критических замечаниях и предложениях, высказанных Лукашенко и руководством администрации.
Пресс-секретарь может привлекать для выполнения поручений президента государственные органы и организации, а также главное идеологическое управление администрации Лукашенко, участвовать при необходимости в заседаниях Совета министров. Пресс-секретарю должны предоставлять необходимую информацию руководители и другие должностные лица государственных органов и иных организаций. Также пресс-секретаря должны безотлагательно принять по вопросам служебной деятельности руководители и другие должностные лица государственных органов и иных организаций.
Лукашенко подписал указ 13 февраля. Он вступает в силу 1 мая 2017 года.
6 февраля об «оптимизации» администрации на 30% заявляла недавно назначенная главой ведомства Наталья Кочанова.