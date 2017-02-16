Пресс-секретарь Лукашенко будет курировать деятельность СМИ 34 16.02.2017, 10:43

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Наталья Эйсмонт

Фото: ctv.by

Указ диктатора существенно расширил полномочия его пресс-секретаря.

В опубликованном на Национальном правовом портале указе № 40 «Об оптимизации администрации президента Республики Беларусь» разъясняются новые функции пресс-секретаря Лукашенко. Сейчас эту должность занимает Наталья Эйсмонт, пишет tut.by.

Пресс-секретарь Лукашенко приравнивается к его помощнику и подчиняется непосредственно Лукашенко, однако общую координацию деятельности пресс-секретаря осуществляет глава администрации. Назначать и освобождать от должности пресс-секретаря может только Лукашенко.

Помимо руководства работой пресс-службы Лукашенко, в обязанности пресс-секретаря входит координация деятельности крупных государственных СМИ:

Национальной государственной телерадиокомпании;

закрытого акционерного общества «Второй национальный телеканал»;

закрытого акционерного общества «Столичное телевидение»;

республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство»;

учреждения администрации Лукашенко «Редакция газеты «Советская Белоруссия»;

редакционно-издательского учреждения «Издательский дом «Звязда»;

отдела подготовки выступлений администрации Лукашенко.

В документе перечислены также основные задачи пресс-секретаря:

формирование через СМИ общественного мнения о деятельности Лукашенко;

разъяснение основных направлений внутренней и внешней политики, проводимой диктатором;

обеспечение взаимодействия президента со средствами массовой информации;

выполнение отдельных поручений Лукашенко.

Среди обязанностей пресс-секретаря также контроль за своевременным и качественным исполнением поручений Лукашенко, организация информационного обеспечения официальных визитов, рабочих поездок, встреч правителя, предоставление средствам массовой информации сведений о его деятельности, встречах и других мероприятиях с его участием, а также взаимодействие с белорусскими и иностранными журналистами для «объективного освещения» деятельности Лукашенко.

Интересными пунктами в обязанностях пресс-секретаря также являются проведение брифингов по различным вопросам деятельности Лукашенко и координирование работы пресс-служб государственных органов для освещения ими деятельности правителя в соответствующей сфере, постоянного информирования общественности о текущей деятельности государственных органов по реализации внутренней и внешней политики страны.

Помимо перечисленного, пресс-секретарь должен предоставлять Лукашенко и главе администрации аналитическую и иную информацию о деятельности государственных органов, СМИ по информационному обеспечению внутренней и внешней политики, а также информировать руководителей государственных органов об оценках, критических замечаниях и предложениях, высказанных Лукашенко и руководством администрации.

Пресс-секретарь может привлекать для выполнения поручений президента государственные органы и организации, а также главное идеологическое управление администрации Лукашенко, участвовать при необходимости в заседаниях Совета министров. Пресс-секретарю должны предоставлять необходимую информацию руководители и другие должностные лица государственных органов и иных организаций. Также пресс-секретаря должны безотлагательно принять по вопросам служебной деятельности руководители и другие должностные лица государственных органов и иных организаций.

Лукашенко подписал указ 13 февраля. Он вступает в силу 1 мая 2017 года.

6 февраля об «оптимизации» администрации на 30% заявляла недавно назначенная главой ведомства Наталья Кочанова.