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7-летняя девочка попросила главу Google о трудоустройстве

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  • 16.02.2017, 10:59
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И Сундар Пичаи ответил ей.

Хлоя Бриджуотер, 7-летняя девочка из небольшого английского городка Херефорд, написала трогательное письмо главе Google с просьбой о трудоустройстве в компании. И Сундар Пичаи ответил ей, пишет Business Insider (перевод – tut.by).

Девочке очень нравятся роботы и ее планшет Amazon Kindle Fire, поэтому она уже в таком возрасте определилась со своей будущей профессией. Вот какое письмо прислала она в Google:

В письме она пишет, что хотела бы работать в Google, когда вырастет (а еще — на шоколадной фабрике и принимать участие в Олимпийских играх — она ходит в бассейн дважды в неделю).

Хлоя рассказала главе Google, что хорошо учится в школе, любит играть на планшете и ждет, когда папа подарит ей компьютер. В письме она также сообщила, что у нее есть 5-летняя сестричка, которая любит куклы, а идея подачи «резюме» принадлежит ее отцу Энди.

Хлоя с отцом

Каково же было удивление девочки и ее семьи, когда им пришло письмо от Сундара Пичаи, в котором он попросил ее прислать настоящее резюме в Google после окончания школы:

Как рассказал отец девочки, письмо главы одной из крупнейших IT-компаний в мире побудило девочку еще активнее искать возможность попасть в Кремниевую долину, и она хочет рассказать об этом на ТВ. Однако отец считает, что все-таки лучше сфокусироваться на учебе.


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