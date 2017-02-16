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За отказ предъявить документы в погранзоне сельчанина отправили на исправработы

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  • 16.02.2017, 11:15
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Инцидент произошел в ноябре прошлого года в деревне Вербовичи Наровлянского района.

Нетрезвый местный житель якобы оскорбил пограничников в ответ на просьбу предъявить документы на право пребывания в погранзоне, сообщает пресс-служба Погранкомитета.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.369 УК Республики Беларусь (оскорбление представителя власти).

31 января 32-летнего сельчанина судили. Приговор - год исправительных работ с удержанием 15% заработка.

В целом, как сообщает Госпогранкомитет Беларуси, за 2016-й год только на участке ответственности Мозырского погранотряда было зафиксировано более десятка случаев неповиновения представителям власти, которые находились при исполнении своих служебных обязанностей по охране госграницы.

Правда, виновные понесли административную ответственность в виде штрафов.


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