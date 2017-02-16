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Литва отмечает восстановление государственности

  • 16.02.2017, 11:23
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99 лет назад Совет Литвы провозгласил восстановление независимого Литовского государства.

В четверг в Литве отмечается 99-летие восстановления государства. Президент Литвы Даля Грибаускайте утром вручит государственные награды, а после полудня выступит на церемонии поднятия флагов Балтийских стран у Президентского дворца. После обеда в Вильнюсе состоится традиционное праздничное мероприятие у Дома подписантов акта о независимости, пишет delfi.lt.

На центральном проспекте Гедиминаса будут зажжены 16 символических костров, а на Кафедральной площади состоится концерт. В Каунасе состоится шествие школьников и общественных организаций от Каунасской базилики Воскресения Господня до сада Военного музея им. Витаутаса Великого.

Во дворике состоится концерт колокольной музыки. В Клайпеде планируется торжественное построение вооруженных сил, поднятие флага на Площади возрождения, на которой будут транслироваться поздравления школьников города. 99 лет назад – 16 февраля 1918 года – Совет Литвы в Вильнюсе провозгласил восстановление независимого Литовского государства со столицей в Вильнюсе.


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