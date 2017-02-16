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Защитник сборной Тринидада и Тобаго Джон прибыл на просмотр в «Ислочь»

  • 16.02.2017, 11:42
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Футболист присоединился к команде на сборе в Бобруйске.

25-летний центральный защитник Уэсли Джон прибыл на просмотр в «Ислочь». Футболист присоединился к команде на сборе в Бобруйске.

С 2011 по 2015 Уэсли выступал за тринидадские клубы «Полис» и «Порт Фойнт Цивик». В прошлом году переехал в Сальдвадор, где подписал контракт с клубом УЭС. За эту команду Джон сыграл 32 матча и забил 5 мячей, пишет by.tribuna.com.

Вызывался в молодежную сборную своей страны, в 2016 году впервые получил приглашение в национальную команду. Принял участие в двух товарищеских матчах против сборных Перу и Уругвая.


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