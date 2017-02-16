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Коллеги протестовавшего на кране строителя до сих пор не получили деньги

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  • 16.02.2017, 11:59
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Фото: БелаПАН

Рабочие уволились из компании, обратились в суд, попытались возбудить против бывших работодателей уголовное дело.

Александр и Роман — парни почти состоятельные: в виртуальном загашнике у них водятся немалые для белоруса суммы — почти $2150 и $3000 в эквиваленте соответственно. Правда, от этого молодым людям ни тепло, ни холодно: даже имея на руках решение суда, шелеста купюр старого или нового образца они так и не услышали, пишет onliner.by.

В отличие от коллеги-строителя Дмитрия, выразившего свои эмоции по поводу задержки зарплаты посредством «штурма» башенного крана на одной из самых важных строек Минска, Саша и Роман стали решать проблему эволюционным, а не революционным путем: уволились из компании, обратились в суд, попытались возбудить против бывших работодателей уголовное дело. Все ради того, чтобы законным методом восстановить справедливость и рано или поздно увидеть заработанные деньги.

Строитель Дмитрий, трудившийся с Сашей и Романом хоть и не под «одним флагом», но на одном проблемном объекте в Витебске, в свое время навел шороха в столице: первым в новейшей истории забрался на башенный кран и выдвинул требования. Мирный, но очень высокий протест не остался незамеченным: заработанные деньги (около 40 млн неденоминированных рублей) специалисту отдали.

Но проблема оказалась гораздо шире: без зарплаты неопределенный срок маялся не только Дмитрий, но и другие рабочие, трудившиеся на благо иных компаний. Сегодня молчавшие долгое время молодые люди решили рассказать, как развивались события в их случае.

Александру почти 26, Роману 31. В строительную сферу они пришли после того, как попробовали себя в разных амплуа. Понимали, что работа предстоит непростая, но вместе с тем денежная (по крайней мере, обещала быть таковой). Сомнений в правильности выбранного пути не было: фирма-работодатель заключала официальный договор, делала запись в трудовую и обещала все социальные блага.

В 2014 году решил попытать счастья в строительстве, — рассказывает Александр, который очень хочет разобраться во всей ситуации и подозревает, что банкротство работодателя случилось неспроста, а было выгодно нескольким заинтересованным сторонам. — Никакого кризиса на тот момент не было, поэтому сменил профессию без колебания. Устроился в молодую компанию «Унивент-М», которую создали двое россиян, осевших в Беларуси. Поговорил с директором — тот с ходу внушил доверие. Вообще, это был его козырь: бывший менеджер по продажам, Александр Х., очень хорошо умел общаться с людьми, убеждать, создавать ореол успешности и надежности. Забегая вперед, скажу, что полную зарплату мы могли не получать по три месяца, но при этом все были уверены, что дела наладятся: он приезжал с таким настроем и мотивировал так, что сомнений в светлом будущем не оставалось.

Неоспоримую харизму бывшего начальника отмечает и Роман, который устроился в «Унивент-М» в июле 2013 года и стал одним из первых сотрудников компании. Оба парня пришли в строительную сферу почти «нулевыми», монтажу и наладке вентиляционных систем учились на месте. Начинали с зарплаты ученика в $300—400, но впереди были радужные денежные перспективы.

Молодая компания бралась за любые заказы — рабочие трудились не только на объектах в Минске, но и отправлялись в командировки по всей стране. Системы вентиляции и кондиционирования делали в жилых домах, офисных зданиях и даже на производствах. Дела, на первый взгляд, шли неплохо.

Затем нас поставили на один из самых крупных объектов — огромный офисный центр на улице Клары Цеткин, заказчиком строительства которого выступала иностранная компания. Позже — еще один значительный заказ на проспекте Независимости, заказчик — успешный завод, — вспоминают по-настоящему серьезные объекты парни. — Зарплату поначалу выплачивали исправно, но в середине лета 2014 года начались перебои. На все вопросы рабочих директор очень убедительно отвечал, что виноваты заказчики: они, мол, не платят. И мы верили, хотя сейчас это и выглядит очень наивно: с чего бы таким известным и денежным заказчикам не рассчитываться за проделанную работу с исполнителем?

Дело было так: нам кинут на карточку немного денег, как кость собакам, а потом кормят обещаниями: на следующей неделе все остальное. Далее — нет, не на следующей, а еще через неделю — и такие отговорки постоянно. Хотя работы было много, — удивляется Александр.

В то самое время, когда рабочие недополучали свои честно заработанные деньги, «верхушка» фирмы жила неплохо. Молодые люди рассказывают, что самыми обсуждаемыми новостями в коллективе становились новые машины и квартиры управленцев и их родственников (правда, неизвестно на кого оформленные). Затем проскользнул еще один слух: компания якобы приобрела в Молодечно складское помещение для организации производства за 1 млрд неденоминированных белорусских рублей.

То есть деньги у фирмы были, но они почему-то шли не на зарплаты, — рассказывает, как рассуждали люди, Александр. — Максимальная зарплата, которая мне была начислена, — $1200. Но опять же это была виртуальная сумма.

У меня есть расчетники и выписка из банка. Если посмотреть на эти документы, станет понятно, что цифры не совпадают. То есть начисляют одни суммы, а в действительности переводят другие.

С лета 2014 года и до декабря было непросто: деньги то давали, то снова задерживали. Но в начале зимы у нас появился новый объект на улице Машиностроителей, на который возлагали большие надежды. Директор обещал, что к декабрю со всеми рассчитается. Заказчиком выступил один из автомобильных дилеров — серьезные, уважаемые люди. Но история снова повторилась: по словам Александра Х., заказчик начал темнить. Затем дилер расплатился за проделанную на двух объектах работу, но якобы перечислил все деньги не напрямую «Унивент-М», а некому генподрядчику. А уже генподрядчик фирму «кинул», подав документы на банкротство. В итоге к концу декабря нам выдали всего по 2 млн. В 2015 год фирма входила с большими долгами, некоторым рабочим задолжали в общей сложности по 30 млн, — вспоминают парни.

Наивные и, видимо, верящие в чудеса молодые люди с пустыми карманами в марте отправились на следующий объект — на этот раз в Витебск. Уже знакомая по минскому заказу компания, нанимавшая вентиляционщиков на объект на улице Клары Цеткин, собралась строить в культурной столице большой по меркам города торгово-развлекательный комплекс. Рабочим казалось: вот-вот заживут. К тому же и предоплату заказчик перечислил.

Народ наконец получил зарплату. Со всеми рассчитались почти под ноль — естественно, кредит доверия директора резко вырос. Сейчас понимаем, что это был тот редкий день, когда компания ничего не была должна своим работникам. А в Витебске и вовсе обещали золотые горы: ждали большие объемы работы. Правда, руководство предупредило: в мае-июне «Унивент-М» будет ликвидирован: там, мол, большие накладки и долги, чуть ли не все заказчики «кинули», а еще и в документах нет порядка. В общем, не разобраться. Компания была реорганизована в «Климатические инженерные сети». Вроде все наладилось — даже 5 млн аванса дали. Сомнения отпали, да к тому же расширили штат, набрав еще ребят для работы в Витебске, — рассказывает Александр.

А через два месяца началась старая песня: якобы заказчик не подписывает процентовки, не платит и темнит. На карточку поступали копейки, а потом и это прекратилось. Хотя парни отмечают, что стройматериалы закупались постоянно и представители заказчика поторапливали рабочих: хотели поскорее сдать объект. Саша поработал на стройке с мая по июль и объявил о том, что уезжает домой в Минск.

Хоть я и уехал из Витебска 3 июля, но все равно до конца думал, что все будет нормально. Время шло, однако ничего не менялось. Меня опять звали на стройку в Витебск, но возвращаться без зарплаты я отказался. Через пару месяцев пошли слухи, что с рабочими, которых набрали в Витебске, и сотрудниками офиса рассчитались, причем полностью. А что же мы? Ничего — снова только обещания.

С Романом за это время и вовсе приключилась сюрреалистичная история: «голодной» весной 2015 года молодой человек решил поехать в отпуск. Денег на карточке было по нулям. Да и в личной беседе директор заверил: на счетах «Унивент-М» ничего нет, но по большой дружбе он может выручить и выдать почти 10 млн под договор займа. Мол, эта сумма потом будет вычтена из зарплаты. На такой маневр Роман согласился, хотя и признается, что глубоко в предложенную схему не вникал.

Когда вернулся из отпуска, решил, что надо в жизни что-то менять. В мае написал заявление на увольнение. Меня уволили, но не рассчитали, к тому же сразу не отдали трудовую книжку. Потом был этап перезвонов и переписок, а затем я подал иск в суд. Согласен был на мирное урегулирование дела и выплату мне суммы в размере 20 млн. Но директор на мировую не пошел. Дело я предсказуемо выиграл — 4 августа 2015 года суд Центрального района постановил взыскать с ООО «Унивент-М» в мою пользу 56 688 835 неденоминированных белорусских рублей. Решение вступило в законную силу, но до сих пор ни рубля я не увидел. Фирма банкрот — спросить нечего и не с кого. А ты как хочешь!

Впрочем, на этом история для Романа не заканчивается. Обанкротившийся «Унивест-М», который находится в стадии ликвидации, направил молодому человеку претензию на возврат ранее выданного займа.

Я оказался в абсурдной ситуации: предприятие, имеющее передо мной задолженность по заработной плате в размере 56 млн и фактически не выплачивавшее мне деньги, требовало вернуть ему 9,5 млн неденоминированных рублей плюс проценты и пеню. И все, что называется, справедливо и по закону. На сегодня ситуация такова, что я по решению суда обязан вернуть своему бывшему работодателю порядка 1133 рублей. Более того, на основании исполнительного листа с меня в его пользу будут ежемесячно удерживать часть суммы долга, при этом далеко не факт, что выплаченные мной деньги вернутся мне в счет погашения долга «Унивент-М» передо мной. Ни о каком взаимозачете и речи не идет, — возмущен Роман.

Все-таки дошел до суда и Александр, который долго держался и верил в директора и светлое будущее (в августе 2015 года ему на карточку даже поступили непонятные 5 млн). В ноябре молодой человек уволился уже из компании «Климатические инженерные сети», но, как и его коллега, не увидел причитающихся денег и подал документы в суд.

В феврале 2016 года я подал иск на «Климатические инженерные сети». 24 февраля суд Советского района постановил взыскать с ответчика 40 336 048 рублей в мою пользу. Однако этих денег я, как нетрудно догадаться, до сих пор не увидел. Хочу отметить, что после моего увольнения из определенных источников я стал узнавать о том, что деньги заказчиками всегда выплачивались, но вот что было дальше — темный лес. Увижу ли я хотя бы пару копеек сейчас — большой вопрос: «Климатические инженерные сети» также находятся в процессе ликвидации, — уточняет Александр.

Молодые люди возмущены тем, как начал развиваться, а точнее затухать их вопрос дальше. Судебные исполнители по выигранным делам были назначены, но дозвониться до них и выяснить что-либо было нереально: то менялись сами исполнители, то их номера телефонов, то просто никто не снимал трубку. Чтобы выяснить хотя бы какую-то мелочь, приходилось ехать через полгорода, но результата это все равно не давало.

Александр решил во что бы то ни стало докопаться до истины и узнать, не пахнет ли здесь лжебанкротством и прочими сомнительными делами. А тут еще и бывший коллега по объекту Дмитрий, с крана провозгласивший о личных финансовых трудностях, вдохновил своим примером и дал дельный совет: заканчивай ходить по судам (это все равно ничего не даст) — обращайся в органы. Александр начал одну за другой обходить все инстанции.

— Знаете, как бы у нас ни хаяли милицию, РУВД оказалось первым и чуть ли не единственным местом, где меня реально выслушали, тщательно допросили и стали вникать в проблему. Но и они не всесильны, нужно, чтобы подключились более влиятельные структуры: КГБ, ДФР, прокуратура, Следственный комитет.

Поверьте, мне есть что рассказать: наш директор был болтливый. Так выслушайте меня! Дайте возможность встретиться с сотрудниками Следственного комитета — я предоставлю все документы и сведения. Не хочу лезть на кран. Я просто хочу действовать законными методами и добиться того, чтобы против директоров и всех причастных было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Действуя сообща, мы найдем доказательства, хоть это и сложная статья. Неужели у нас в стране может быть такое, что людям не платят зарплату и никто не виноват?! Так ведь «бизнесмены» и дальше будут открывать подобные фирмы.

Я просто удивляюсь, как снисходительно наше руководство относилось к тому, что заказчики «кидают» фирму. Тут готов изо всех сил за 40 млн бороться, а они прощали миллиарды. Разве такое возможно? Или это было кому-то выгодно? Не удивлюсь, если этот клубок можно хорошенько размотать и добраться в том числе до заказчиков, особенно учитывая ситуацию, которая сложилась на последнем объекте, ставшей решающей и для нас, и для Дмитрия: работодатели были разные, а деньги не выплачивали одинаково. Прекрасно помню, что после ситуации с Димой и краном правоохранители искали других пострадавших. Вот он я, готов говорить — только выслушайте, — решительно настроен Александр. — А вообще, хочется, чтобы больше никто не повторял наших ошибок. Не верьте обещаниям, если не платят зарплату, идите сразу в суд.

Молодые люди считают, что против их директора, Александра Х., было возбуждено уголовное дело за лжебанкротство. Однако подтвердить это пока не удалось. Впрочем, в правоохранительных органах отмечают, что не вся информация всегда под рукой. Судьба второго директора, Сергея Б., также остается туманной (по известному нам телефонному номеру никто не отвечает).

Журналисты попытались связаться с ликвидаторами обеих компаний и получить комментарий о ситуации: чего ждать молодым людям, находятся ли они в реестре лиц, которым компании должны деньги, и как обстоят дела у бывших директоров? Телефон ликвидатора ООО «Климатические инженерные системы», который должен быть доступен с 9:00 до 18:00, предлагает пообщаться разве что с голосовым ящиком. При звонке по второму его номеру сообщается, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. С организацией, занимающейся ликвидацией ООО «Унивест-М», дела обстоять чуть лучше: в компании «Лигал Консалт» нам обещали по мере возможности прокомментировать ситуацию и даже попросили выслать вопросы. Однако ответы на них даны пока не были.


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