В Гродно появились вывески с историческими названиями улиц 4 16.02.2017, 12:07

Первыми исторические названия вернули трем улицам в центре города.

Улицы Советская, Ленина и Ожешко в среду 15 февраля стало первыми в центре Гродно, которые обзавелись специальными табличками с историческими названиями улиц, сообщает «Радыё Рацыя».

Их установкой занимается городское ЖКХ. Планируется, что остальные 16 улиц, включенные в первый этап, получат такие же вывески в ближайшее время. В список 16 отобранных улиц вошли: ул. Батория, ул. Большая Троицкая, ул. Буденного, ул. Городничанская, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Карла Маркса, ул. Ожешко, ул. Октябрьская, ул. Парижской Коммуны, ул. Свердлова, ул. Советская, пл. Советская, ул. Социалистическая, ул. Тельмана, ул. Урицкого.