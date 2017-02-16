Можно обжарить 2 Антон Орехъ, «Ежедневный журнал»

16.02.2017, 12:15

Антон Орехъ

Несменяемые «президенты» напоминают советскую позеленевшую колбасу.

А вот я рад, что у нас будут баллотироваться в президенты те же люди, которые выдвигались и пять лет назад, и десять, и двадцать. Пока они маячат в телевизоре, пока их размещают на агитационных материалах, пока ты находишь их имена в бюллетенях, тебе кажется, что ты все еще молод.

Когда мне было чуть за двадцать, они все уже были в деле – Зюганов, Жириновский, Явлинский. Когда Путин пришел к власти, я только вступил в брак. Время застыло в этих людях. Кажется, что ты и сам еще о-го-го!..

Вспоминаю покойную двоюродную бабушку. Время было советское, пенсия была маленькая, и это побуждало к экономии и «рациональному использованию ресурсов». Мы приезжали к бабуле в гости на дачу, всегда чего-нибудь привозили из еды, и мать, увидев в холодильнике кусок «зеленой» колбасы, восклицала: «Тетка, да выкини ты ее!» А бабуля отвечала: «Вы что! Ее еще можно обжарить!» Обжаривала, несмотря на протесты, и съедала. И ничего. Умерла она не от «зеленой» колбасы.

Так вот и эти «вечнозеленые» кандидаты, как та колбаса. Их еще можно обжарить и продолжать употреблять! И помрем мы точно не от них.

Антон Орехъ, «Ежедневный журнал»