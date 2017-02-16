Белорусский Калининград 16.02.2017, 13:14

Как наши предки называли столицу Пруссии.

Какой город для гродненцев является сейчас «окном» в Европу? Варшава, откуда можно полететь самолетом в любую точку мира, возможно, для кого-то Вильнюс. Но так стало лишь в ХХ в. К тому же более чем пятьсот лет, окном в Европу для Понеманья был Кенигсберг, который наши предки называли Королевец, пишет «Новы Час».

С торговли по реке жили тысячи

Гродненцы начали осваивать Королевец после победы под Грюнвальдом в 1410 году. Через Неман туда шли плоты и лодки с зерном. Оружие оружием, но нужно было торговать, и самым простым путем доставки в нашей местности продукции европейскому потребителю, стал Неман и расположенный на нем Королевец.

Тысячи жителей наднеманских деревень и местечек жили с этой торговли. Весной по воде на ладьях, наполненных зерном, салом, «паленым вином» (водкой), пенькой для изготовления канатов, они пускались в дальнюю дорогу через белорусские, литовские и немецкие земли, чтобы после многочисленных ночевок под звездами на неманских берегах увидеть начало Королевского канала, с которого собственно начиналась Пруссия.

Мы им зерно, они нам – бургомистра

С Королевского канала, ладьи заплывали в реку Прегель, которую наши предки называли Праголле и причаливали прямо посреди кварталов и домов Кенигсберга. Этот город тогда чем-то напоминал Венецию, только суровую, северную. Оттуда товары перегружались на морские корабли и плыли в Данию, Францию, Англию. А гродненские парни с наполненными серебром карманами возвращались домой.

Не только гродненцы ехали в Королевец, но и королевчане ехали в Гродно. Упомянем Гануса Фандеберга, королевецкого купца, который вместе с братом осел в Гродно и был выбран бургомистром. Гродненцы не имели опасений к тому, что ими управляет немец, так то неплохо руководил городом, впервые в нашей истории обеспечив горожан настоящим водопроводом (на дворе стоял 1629 год).

Мастер из Королевца Кшиштоф Пёйхер сделал для нас большинство алтарей Фарного костела. Орган Фарного костела, который гродненцы слышат во время мессы и концертов, также приехал к нам из этого города.

В Гродно жила масса ремесленников из Королевца. При чем это были редкие мастера, которые выполняли специальные заказы. В 1612 г. в Гродно, на Виленской (ныне Советской) улицы производили замшу Кристиан Кригер, Ян Двораковский и Готлиб Лоренц.

Связи прервала катастрофа.

Понятно, что привязанность к балтийской столице (а именно Королевец был тогда столицой Понемонья ) могла прервать только катастрофа. Она случилась в ХХ в. Сначала по итогам Первой Мировой войны Неман разделили Польша, Литва и Германия. Движение по реке почти остановился, литовцы не пропускали по Неману корабли с Гродненщины. В 1938 г. поляки и литовцы договорились возобновить торговлю по Неману, но началась очередная война.

В 1944 г. Королевец был разрушен бомбардирками союзников, а в начале 1945 года. Его разрушили во время боев между немцами и советской армией. Некоторые собственники больших кораблей ушли морем в Западную Германию.

Немецкие названия исчезли с карты Пруссии вместе с самой Пруссией. Вместе с типично советскими тапонимами. Считается, что чуть ли не половина нового советского населения Пруссии переехала сюда из наиболее пострадавших от войны восточных районов БССР.

Как вспоминал житель Ново-Бобруйска белорус Виктор Житкевич: «Советская пропаганда обещала нам рай, и мы действительно увидели двухэтажные коттеджи, покрытые черепицей. Дома

у нас были деревянные, крышей. Однако первые годы мы боялись, дверь на ночь закрывали изнутри».

Уже ближе 1950 г. на Калининградщину начали мобилизовывать и заподнобелорусскую молодежь. Туда их приглашали учиться в училища, но из-за ужасных бытовых условий большинство молодежи возвращалась обратно на Гродненщину.

Говорят, был даже план полностью отдать всю Пруссию пострадавшей от войны БССР, но этому противились советские маршалы и Сталин их послушал. Это, пожалуй, и хорошо, ведь в какие конфликты могла втянуть нашу республику в ХХІ «русский» Калининград, одному Богу известно! Начиная с 1959 года. белорусское население Калининградщины сократилось с формальных 10 до 3,6%.

Сегодня этот регион является близким торговым партнером нашей страны, но и далее продолжает существовать как неопределенное временное престанище почти для двух миллионаов человек, из которых только половина родилась на территории Калининградской области. Остаток составляют русскоязычные эмигранты из постсоветских республик Средней Азии, Закавказья и частично стран Балтии.