На границе с Польшей на контрабанде друг за другом попались сразу 4 авто белорусов 6 16.02.2017, 12:22

Фото: EPA

Всего в четырех машинах пытались провезти 3500 пачек сигарет.

На польской границе в пункте пропуска «Берестовица» — «Бобровники» таможенники задержали целый караван легковых машин, в которых белорусы везли контрабанду. Об этом сообщает пресс-служба таможни (перевод – tut.by).

По информации издания, на тщательный досмотр направили одну за другой четыре машины белорусов, и в каждой нашли существенное превышение норм сигарет, разрешенных к ввозу в ЕС.

Сигареты были спрятаны в дверях, газовых баллонах, сиденьях, под колесами, а в одной из машин под передней панелью, из-за чего пришлось даже снимать лобовое стекло. В сумме в четырех машинах пытались провезти 3500 пачек сигарет рыночной стоимостью более 10 тысяч евро.

Задержанным мужчинам в возрасте 22−40 лет грозит штраф, а троим из них еще и конфискация автомобилей за создание в машинах тайников с целью сокрытия контрабанды.