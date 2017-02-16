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В Сети появилось солнечное фото Минска из космоса

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  • 16.02.2017, 12:30

Это уже четвертый снимок белорусских городов с орбиты.

Уроженец Беларуси командир космического корабля «Союз МС-03» Олег Новицкий не перестает радовать белорусов снимками городов из космоса, причем не только ночными, но и дневными, передает БелТА.

На этот раз он разместил в своем Instagram фотографии столицы Беларуси с борта МКС в светлое время суток.

«Доброе утро всем землянам и особенно жителям Минска!» - опубликовал сегодня приветствие в соцсети Олег Новицкий. Запись набрала всего за час свыше 1,5 тыс. лайков.

Кстати, сегодня в Минске по-весеннему солнечно, поэтому снимок отлично получился.

Ранее космонавт делился фотографиями ночного Минска с МКС, а также ночных Бреста и Гомеля. Олег Новицкий является уроженцем Червеня Минской области Беларуси. Нынешняя экспедиция - его второй полет в космос. Первый раз он находился на орбите с октября 2012 года по март 2013 года как командир корабля «Союз ТМА-06М». В этот раз на МКС Олег Новицкий отправился 17 ноября 2016 года также как командир экспедиции.


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