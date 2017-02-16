Ученые нашли способ победить любую зависимость 1 16.02.2017, 13:06

Зависимости в первую очередь обусловлены программами, которые «записаны» на кору головного мозга.

По мнению известного нейробиолога и психолога Марка Льюиса, различные виды зависимостей — алкогольная, наркотическая, игровая и прочие — одинаковым образом отражаются на структуре связей в головном мозге человека. Это указывает на то, что зависимости в первую очередь обусловлены программами, которые «записаны» на кору головного мозга, пишет сайт riafan.ru.

Человек, страдающий зависимостью, программирует свой мозг таким образом, что объект зависимости воспринимается как нечто абсолютно необходимое — например вода или пища. Психолог, некогда сам разрушивший свою карьеру зависимостью от наркотиков и после сумевший вернуться к нормальной жизни и добиться успехов в работе, уверен, что зависимость это не более чем привычка поступать определенным образом.

Таким образом, секрет избавления от зависимости тот же, что и у методов исправления дурных привычек. В своей книге Льюис утверждает, что для того, чтобы отказаться от предмета зависимости, необходимо изменить отношение к нему, перестав связывать предмет зависимости с получением удовольствия.