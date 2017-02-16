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Вице-премьер Жарко выступил против репетиторов

  • 16.02.2017, 13:20
Василий Жарко
Фото: БелаПАН

Необходимый объем знаний для поступления в вуз ученик должен получать только на уроках в школе.

"Именно в школе ученик должен получить тот объем знаний, который необходим для тестирования, а не ходить за дополнительными знаниями к репетиторам. Учитель должен дать знания ученику, а не отправлять к репетитору", - заявил вице-премьер Василий Жарко на коллегии Министерства образования, посвященной итогам работы министерства за 2016 год, сообщает БелТА.

Репетиторство распространено не только при поступлении в вуз, но и в процессе учебы. Часто родители жалуются, что учитель не полностью раскрывает свой предмет, а для углубленного познания отправляет к репетитору к своему коллеге в другой класс. Это явление должно жестко пресекаться, уверен Василий Жарко.


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