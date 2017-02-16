«Только наша солидарность на акции поможет отменить декрет о тунеядцах»12
- 16.02.2017, 13:29
Завтра в 18.00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов.
«Своим декретом власти нарушили нормы международного права - две конвенции Международной организации труда», - заявила «Радыё Рацыя» активистка ОГП Антонина Ковалева.
По мнению Антонины Ковалевой, в борьбе с декретом о «тунеядцах» нужно рассчитывать только на солидарность граждан, которые массово ставят подписи, объединяются, выходят на акции протеста.
«Только это может заставить отменить этот незаконный и несправедливый декрет», - подчеркнула активистка.
Марш рассерженных белорусов начнется в 18 часов на Октябрьской площади в Минске.