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«Только наша солидарность на акции поможет отменить декрет о тунеядцах»

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  • 16.02.2017, 13:29

Завтра в 18.00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов.

«Своим декретом власти нарушили нормы международного права - две конвенции Международной организации труда», - заявила «Радыё Рацыя» активистка ОГП Антонина Ковалева.

По мнению Антонины Ковалевой, в борьбе с декретом о «тунеядцах» нужно рассчитывать только на солидарность граждан, которые массово ставят подписи, объединяются, выходят на акции протеста.

«Только это может заставить отменить этот незаконный и несправедливый декрет», - подчеркнула активистка.

Марш рассерженных белорусов начнется в 18 часов на Октябрьской площади в Минске.


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