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Завтра ожидается до +4 градусов

  • 16.02.2017, 13:36
  • 6,695

В Беларуси 17 февраля ожидаются кратковременные осадки.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-востоку, утром и днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).

Ночью и утром возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 мороза, днем - от минус 1 до плюс 4 градусов, сообщает БелТА.


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