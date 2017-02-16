Гибридный холуяж 5 Борис Бронштейн, «Новая газета»

16.02.2017, 13:45

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Борис Бронштейн

Благая лесть: в Казани появился Путин в тюбетейке.

В Казани на фасаде одного из домов появилось крупное световое изображение президента России (почему-то в тюбетейке) и крылатые с недавних пор слова: «Даже не думай уходить». Ну, вы помните: беспокойство о том, что Владимир Владимирович ни с того ни с сего куда-то уйдет и не вернется, сначала охватило вроде бы хладнокровного и уравновешенного артиста Василия Ливанова. И вот тревога расширяется на восток и уже ощущается на Волге.

Понятно, Татарстан во всем первый, он без промедления отреагировал, и теперь следует ждать чего-то такого и в других регионах. И тут зазевавшимся субъектам Федерации надо поторопиться: световой день удлиняется, а возможности для уличных световых затей соответственно убавляются. Майскими короткими ночами проявлять верноподданнические настроения будет сложнее.

А кто конкретно должен торопиться-то? Региональные чиновники? Местные отделения «Единой России» или «Общероссийского народного фронта»? Наверное, именно они должны развить тему и проявить фантазию. После того, как видеоролик с казанской световой проекцией погулял в интернете, неловко повторять то же самое. В поисках нового придется, допустим, спроецировать на стену портрет Навального со словами: «Даже не думай приходить».

Как ни странно, казанские чиновники и политики не взяли на себя заслугу в осуществлении эффектной акции, которая лишний раз прославила Татарстан на всю страну. Они промолчали, будто и не отвечают на этой территории ни за свет, ни за мрак.

В свою очередь, собственники жилого комплекса, на который был направлен свет, ведут себя так, словно на них бросили тень. Они вроде и не в курсе, кто бесцеремонно использовал еще не заселенные высотки в качестве экрана и втянул беззащитных бизнесменов в непонятную политику.

Журналисты местных изданий выдвигают одну версию за другой. Одни считают, что световое шоу с изображением президента было задумано холдингом-застройщиком, чтобы не столько поддержать Путина в предвыборный год, сколько прорекламировать продающееся элитное жилье. Другие пишут, что такая реклама себя не окупила бы, и приводят предположительную стоимость затеи — 5 миллионов рублей. Хотя на это тоже хочется возразить: ведь, используя популярность президента, наряду с жильем можно будет продать несколько тысяч тюбетеек.

В конце концов, деловое издание «Бизнес online» обнаружило, что «следы организаторов ведут в Москву». Его эксперты утверждают, что в Казани нет такого оборудования, а тут было задействовано от 10 до 30 проекторов. С этим, пожалуй, многие согласятся. Привыкли: что бы в мире ни происходило, следы ведут в Москву.

Догадки можно строить всякие, но ясно одно: акция «Даже не думай!» не простая, а гибридная. Ни политики, ни чиновники, ни бизнесмены, ни технари без взаимосогласованных действий, движимые лишь персональными немеркнущими чувствами, ее не осуществили бы. Здесь не тот случай, когда герой актера Ливанова мог бы сказать: «Элементарно, Ватсон!»

Борис Бронштейн, «Новая газета»