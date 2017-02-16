Россельхознадзор нашел опасные бактерии в белорусской говядине 17 16.02.2017, 13:53

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Партия говядины с опасными микроорганизмами была произведен на комбинате «Острожанский - К».

При лабораторных исследованиях партии мяса, выработанного на мясоперерабатывающем комбинате "Острожанский - К", была выделена листерия. Мясо потупило через пункт пересечения государственной границы РФ на российско-белорусском участке в Псковской области. Оно сопровождалось ветеринарным сертификатом Таможенного союза, сообщает interfax.by.

Вес груза составил 18,3 тонны (820 мест).

В настоящее время принимаются меры по пресечению оборота опасной партии, отметили в Россельхознадзоре.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, Россельхознадзор с 6 февраля запретил поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области в связи с тем, что через ее предприятия в РФ могла поступать говядина из Украины.

Работа Россельхознадзора вызвала недовольство Лукашенко, который в начале февраля потребовал от следственных органов республики возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта «за нанесение ущерба государству».

Как заявили в Россельхознадзоре, все претензии службы к белорусской продукции «опираются на довольно весомые факты, основанные на результатах лабораторных исследований либо конкретных случаях задержания как нелегальной продукции, так и продукции, не отвечающей ветеринарно-санитарным требованиям РФ».