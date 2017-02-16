Индийский художник построил самый большой в мире замок из песка

Индийский художник построил самый большой в мире замок из песка2
- 16.02.2017, 13:59
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Потрясающий замок стал первым индийским сооружением из песка, которое попало в Книгу рекордов Гиннеса.
Сооружение, которое так и приковывает взгляд, построено художником, чтобы путём искусства посодействовать воцарению мира во всём мире, пишет 120.su.
Полюбоваться замком, созданным Сударсаном Паттанаиком и 45 его студентами, можно в Пури (Индия). Высота строения достигает 14,87 метров. Диаметр замка составляет 161 метр, и он украшен различными замысловатыми конструкциями, в том числе словом «мир» в центре.
В данный момент потрясающий замок стал первым индийским сооружением из песка, которое попало в Книгу рекордов Гиннеса, чем его создатели, естественно очень гордятся. Индийский замок почти на метр обошёл предыдущее песчаное строение, которое было построено Тедом Зибертом в Майами (США) и удерживало рекорд с 2015 года.
Также интересно, что художник и его помощники не использовали никакие машины для сбора и уплотнения песка — их замок полностью построен вручную.