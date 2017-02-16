закрыть
16 февраля 2017, четверг, 18:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Индийский художник построил самый большой в мире замок из песка

2
  • 16.02.2017, 13:59
  • 6,029

Потрясающий замок стал первым индийским сооружением из песка, которое попало в Книгу рекордов Гиннеса.

Сооружение, которое так и приковывает взгляд, построено художником, чтобы путём искусства посодействовать воцарению мира во всём мире, пишет 120.su.

Полюбоваться замком, созданным Сударсаном Паттанаиком и 45 его студентами, можно в Пури (Индия). Высота строения достигает 14,87 метров. Диаметр замка составляет 161 метр, и он украшен различными замысловатыми конструкциями, в том числе словом «мир» в центре.

В данный момент потрясающий замок стал первым индийским сооружением из песка, которое попало в Книгу рекордов Гиннеса, чем его создатели, естественно очень гордятся. Индийский замок почти на метр обошёл предыдущее песчаное строение, которое было построено Тедом Зибертом в Майами (США) и удерживало рекорд с 2015 года.

Также интересно, что художник и его помощники не использовали никакие машины для сбора и уплотнения песка — их замок полностью построен вручную.


Мнение

Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель
«Пагоня»
«Пагоня» Алесь Марачкін


Интервью

Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой