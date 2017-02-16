Минское метро объяснило странный запах на нескольких станциях 6 16.02.2017, 14:22

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Утром 16 февраля многие минчане ощутили непривычный запах на определенных станциях и в вагонах метро на Московской линии.

В частности, минчане жаловались на непривычный запах на станциях "Парк Челюскинцев", "Институт культуры" и "Грушевка". Он ощущался как на платформах, так и в поездах, сообщает tut.by.

Пресс-секретарь столичной подземки Андрей Кузьмин пояснил, что запах связан с проводившейся ночью покраской путевого бетона на станциях "Парк Челюскинцев" и "Институт культуры". Бетон покрывали гидрофобным битумным лаком для защиты от разрушения и эрозии. А вот по другим станциям он мог распространиться из-за поршневого эффекта вагонов.

К слову, предстоящей ночью покраска продолжится, поэтому такой же запах не исключен и завтра. В будущем же минчан будут заранее оповещать о подобных плановых работах, добавил Кузьмин.