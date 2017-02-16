В Испании 64-летняя женщина родила двойняшек 3 16.02.2017, 14:39

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Фото: RECOLETAS HOSPITAL VIDEO SCREENGRAB

Женщина прошла курс репродуктивного лечения в США.

В испанском городе Бургос 64-летняя женщина благополучно родила двойняшек - девочку и мальчика, передает русская служба BBC.

Как сообщили врачи больницы Recoletas Burgos, роженице было сделано кесарево сечение. Новорожденный мальчик весит 2,4 кг, девочка - 2,2 кг.

По данным испанских СМИ, чтобы забеременеть женщина, прошла курс репродуктивного лечения в США.

Врачи не сообщают имени пациентки, однако больница опубликовала на своем сайте видео из операционной, на котором видно, как роженице делают кесарево сечение.

Пять лет назад женщина родила девочку, опеку над которой позже взяли социальные службы Испании из-за опасений за социальное благополучие ребенка. Со слов социальных работников, девочка воспитывалась в изоляции от своих сверстников, была плохо одета, также были вопросы по поводу личной гигиены ребенка.

Пока никакого решения по поводу передачи новорожденных под опеку социальных служб не принято.

Врачи сообщают, что двойняшки и мать здоровы и чувствуют себя хорошо.

За последние несколько лет в Испании еще две женщины старше 60 лет родили здоровых детей. Подобные случаи были и в других странах.

В апреле прошлого года в Индии 70-летняя Далджиндер Каур родила первенца. В августе 2016 года женщина из австралийского региона Тасмания в 63 года впервые стала матерью, отцу ребенка на момент рождения младенца было 78 лет.