Олег Волчек: Отменить декрет о «тунеядцах» может только мирная акция протеста 9 16.02.2017, 14:59

5,542

Олег Волчек

Фото: charter97.org

Единственный шанс донести свои требования до властей – выйти на Марш 17 февраля.

Об этом сайту Charter97.org заявил бывший следователь прокуратуры, руководитель правозащитной организации «Правовая помощь населению» Олег Волчек.

- Вы один из инициаторов кампании по отмене декрета о «тунеядцах». Расскажите, как идет сбор подписей за отмену антиконституционного декрета?

- Я считаю, что подписей в пользу отмены декрета можно было собрать значительно больше. Проблемой стало недостаточное количество активистов, особенно в маленьких городах и регионах.

Но время еще есть. Мы рассылаем по почте бланки. Людей достаточно много. За эти полтора месяца в Беларуси поднялась активность населения. Вот сегодня слышал по радио, что только в самом Минске активисты 18 тысяч подписей собрали. Это беспрецедентный случай. Никогда за такой короткий срок, ни под одной петицией мы столько подписей не собирали. Настроение у людей боевое, люди готовятся к судам, отстаивать свою позицию. Независимо от материального состояния. Нагло растоптаны конституционные права. Многие говорят: «а чем мы хуже тех же украинцев? У нас тоже есть честь!»

Я уверен, что люди будут бороться до последнего. 20 февраля налоговая начнет возбуждать административные дела, против тех, кто не перечислил деньги и вот тогда стоит ожидать второй волны недовольства. Режим через СМИ пытается нагнетать истерику. Будто бы придут, опишут имущество, кровать заберут, телевизор могут забрать.

Но подобные заявления - это просто блеф властей, рассчитанный на то, что люди перед 20 февраля и понесут деньги. Несмотря на то, что некоторые побаиваются, я считаю, что платить смысла нет. Нам нигде внятно не могут объяснить как рассчитывался этот налог, куда делась 41 статья Конституции. Везде, во всех жалобах мы писали: а как же Конституция? По этой статье, я хоть два года могу на печи лежать и никто не в праве мне что-то предъявить. И поэтому люди будут бороться. Я заметил, что за эти полтора месяца, белорусы стали более грамотны. Научились отстаивать свои права, что-то от себя уже начали добавлять, мне предлагают как было бы лучше. Хотел бы это отметить и сделать комплимент белорусскому обществу. Люди отнеслись очень серьезно к этой кампании.

- Ваш коллега Геннадий Федынич заявил, что «мы должны наращивать давление на власть». Какую роль в этом сыграет завтрашний Марш рассержаных белорусов.

- Люди после длительной «коресспонденции» с властями не получили ответы на два основных вопроса. Во-первых: так называемый декрет, является прямым нарушением Конституции. Во-вторых: по каким критериям этот «налог» рассчитывался. Поэтому у людей остался один выход – мирная акция протеста. И показать, что нас не десятки, не сотни. Мирные акции протеста – это нормальная практика в демократических странах. Когда власть тебя не слышит, то это последний шанс до нее достучаться. Выйти на улицу и добиваться соблюдения своих конституционных прав.

Напомним, что Марш рассержаных белорусов пройдет завтра, в 18 часов на Октябрьской площади в Минске.