В Беларусь возвращается легендарная книга Скорины 3 16.02.2017, 15:18

Фото: Белгазпромбанк

«Малая подорожная книжка» является первой книгой, изданной на белорусских землях.

В год 500-летия белорусского книгопечатания корпоративную коллекцию Белгазпромбанка пополнил памятник национальной книжной культуры — «Малая подорожная книжка», напечатанная Франциском Скориной в Вильно в 1522 году, пишет tut.by.

Эксперты считают именно ее первой книгой, изданной на белорусских землях. В 1520 году Франциск Скорина приехал в Вильно и при поддержке бурмистра Якуба Бабича в 1522-м издал «Малую подорожную книжку», а в 1525-м — «Апостол».

«Малая подорожная книжка» (также называемая «книжица») является «часословом для мирян», то есть собранием церковных книг небольшого формата, предназначенных для путешественников: «Псалтырь», «Часословец», «Шестидневец», «Соборник», акафисты, каноны. Это больше, чем просто одно издание: 18 книг, собранных вместе в одном переплете. Они украшены уникальными гравюрами, заставками и инициалами. 9 книг имеют послесловие самого Скорины.

Фото: Белгазпромбанк

Полных экземпляров «Малой подорожной книжки» не сохранилось. Наиболее сохранившиеся экземпляры имеются в библиотеках Москвы, Копенгагена и Санкт-Петербурга. Самые полные — в Российской национальной библиотеке (20 книг), в Королевской библиотеке в Копенгагене (18 книг).

Экземпляр, который пополнил корпоративную коллекцию Белгазпромбанка, единственный экземпляр «Малой подорожной книжки» в нашей стране.