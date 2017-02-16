Семашко заявил о дискриминации белорусских производителей на рынке России 15 16.02.2017, 15:50

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Владимир Семашко

Фото: DELFI

По словам чиновника, российский рынок для властей есть и будет основным.

О дискриминации белорусских товаров на российском рынке и неравных условиях для производителей двух стран заявил журналистам 16 февраля заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко перед коллегией Минпрома, сообщает БелаПАН.

По словам чиновника, семь лет назад 70% экспорта Беларуси приходилось на Россию. Пять лет назад отмечался паритет долей экспорта в Россию и дальнее зарубежье — по 40%. В прошлом году экспорт в Россию опять вырос, «но это уже не 70%», заявил вице-премьер.

«Мы понимаем, что российский рынок для нас есть и будет основным. Но на нем работать непросто. Есть определенные проблемы, есть определенная дискриминация на рынке», — сказал он.

В качестве примера он привел предприятие «Гомельсельмаш». «Понятно, что сегодня комбайн «Гомсельмаш» — белорусско-российский и в нем до 50-60% комплектующих из России. Мы создаем для россиян рабочие места. И в той парадоксальной ситуации некоторые товарищи из российского Минпромторга говорят о не совсем том уровне локализации для создания совместного продукта, который может свободно продаваться на российском рынке», — отметил Семашко. Он считает, что российские покупатели больше доверяют «Гомсельмашу» по техническим параметрам, но комбайн «Ростсельмаш» на 30% дешевле. «Какой бы вы комбайн купили? Конечно, предпочитают покупать ростсельмашевский», — сказал замглавы правительства.

По его мнению, такая ситуация противоречит постулатам, заложенным в договор о создании ЕАЭС. «Это касается и вопросов по цене на нефть и газ. Когда мы вошли в ЕАЭС, мы поставили главную задачу — равные условия хозяйствования», — подчеркнул Семашко.

Он также отметил, что российское правительство поддерживает отечественный автопром (194 млрд российских рублей в 2016 году). «Это серьезная поддержка. Причем в том числе за счет снижения тарифов на электроэнергию. Разница между нами в тарифах в четыре раза. Это неравные условия. Эту проблему надо решать. Мы пытаемся с нашими профильными ведомствами. Но пока есть проблемы», — сказал Семашко.

Договор о создании Евразийского экономического союза подписан 29 мая 2014 года, вступил в силу 1 января 2015 года. В союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной или единой политики в различных отраслях экономики. Цель союза — обеспечение условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жизненного уровня их населения, всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.