Минчанин: Кто-то взломал почту и разослал полторы тысячи писем с просьбой о помощи 2 16.02.2017, 16:15

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Источник: seoklickname.ru

Мужчина потратил неделю на опровержения и надеется, что никто не перевел деньги его «больной племяннице».

Валентину не очень повезло. Однажды позвонил брат жены и сказал, что с его почты пришло какое-то письмо. Внутри была ссылка на страницу со странным адресом и просьбой помочь больной племяннице. Мол, лечение космически дорогое, время потеряно, ногу придется протезировать. Указанный внизу счет выводил на российскую карточку. Все как бы ничего, вот только больной племянницы у Валентина нет. Мужчина потратил неделю на опровержения и надеется, что никто не перевел деньги, пишет onliner.by.

— Мой почтовый ящик на mail.ru был взломан. Сложно определить, когда именно. Но 10 февраля около 19:00 кто-то разослал от моего имени всем из адресной книги письмо с просьбой о помощи якобы моей племяннице.

Текст разосланного письма следующий: «Доброго времени суток, друзья и коллеги! Извиняюсь, что отвлекаю. (далее идет ссылка на страницу с расширением be). Если не затруднит, то прочтите, пожалуйста. Это про мою племянницу. Спасибо!»

По ссылке открывается страница «без каких-либо» опознавательных знаков.

В ней текст о девочке Насте и номер карточки «Альфа-Банка», куда просят перечислить деньги. Ни справок, ни истории болезни, ничего.

— Мне позвонил брат жены и сказал: «От тебя пришло что-то странное». Посмотрел, вроде отправлено пять писем. Подумал: «Не очень критично». Но после зашел в одно из них, а там порядка ста получателей в каждом.

То есть письма были отправлены всей моей адресной книге. Стал писать опровержения, но меня заблокировали, типа я спам рассылаю. Разблокировали только через четыре дня. В итоге отправлял опровержения уже с другой почты.

Карточка оказалась российской. Валентин с женой стали писать в тамошнюю службу поддержки.

— Оказалось, по карточке в тот же день уже возникли вопросы. Специалист отметил, что она имитирована «Тинькофф-Банком». Правда, через несколько дней номер карточки изменился. А потом еще раз. При этом текст письма сохранился неизменным. А люди реагируют. Кто-то даже разместил в соцсетях посты, потом мне отписался. Я сразу же просил все опровергать. Почта рабочая, так что звонили клиенты, спрашивали, что стряслось. Некоторые признавались, что уже собирались перечислять деньги. Потом набрал один заказчик, сказал, что у девушки с его работы абсолютно такая же ситуация с почтой на mail.ru.

Валентин просмотрел историю входов в его почту. Странное письмо отправлял пользователь из Ростова-на-Дону.

— Ситуация серьезная, думаю, такие проблемы с почтой ни у одного меня в Минске. Нужно предупредить людей о данном мошенничестве. Я надеюсь, никто не успел отправить деньги. Все же я отписался всем получателям того странного письма.