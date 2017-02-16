Уехавшая в Украину экс-депутат Госдумы Максакова исключена из «Единой России» 7 16.02.2017, 16:18

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Дочь известной актрисы и депутат Госдумы бежала из России вместе с мужем.

Бывшая депутат Госдумы Мария Максакова, уехавшая вместе с мужем Денисом Вороненковым в Украину, в четверг исключена из партии "Единая Россия".

Об этом заявил журналистам секретарь московского отделения партии Андрей Метельский, передает Интерфакс.

"Единогласно Максакова Мария Петровна исключена из партии по причине нарушения ею законодательства о партиях. Она сама признала, что имеет двойное гражданство", - сказал Метельский.

Ранее в интервью интернет-изданию "Медуза" Максакова заявила, что также является гражданкой Германии.

Максакова со своим мужем, тоже бывшим депутатом Госдумы, но от КПРФ - Денисом Вороненковым, перебрались в Украину. В России на Вороненкова заведено уголовное дело о мошенничестве. Следствие полагает, что в 2011 году он участвовал в хищении здания в Москве. Об объявлении Вороненкова в розыск стало известно вскоре после того, как тот получил украинское гражданство и дал прокуратуре этой страны показания по делу бывшего президента Виктора Януковича, сбежавшего в Россию.