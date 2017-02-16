Восемь фотографий, от которых перехватывает дыхание
- 16.02.2017, 16:35
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Фотограф-любитель Akhil Suhas нашел необычный способ, чтобы запечатлеть красоту пейзажей Новой Зеландии.
Ахил Сухас — 21-летний фотограф из Индии. Во время своего путешествия по Новой Зеландии Сухас придумал проект «Гэндальф-путеводитель». Фотограф снимал местных жителей и туристов в костюме волшебника Гэндальфа из «Властелина колец» на фоне новозеландской природы, пишет meduza.io.
«Я хотел какую-то повторяющуюся тему в фотографиях, что-то, что выделит меня среди других фотографов, посетивших страну. И вот я в пятый раз пересматривал «Властелин колец» и пришел к этой идее», — рассказал Сухас. Съемки трилогии «Властелин колец» проходили в Новой Зеландии.
Фотограф отметил, что за всю поездку ни один человек не отказался принять участие в проекте и примерить костюм Гэндальфа.