Ландсбергис - Лукашенко: Приготовленная для тебя петля уже раскачивается на кремлевских курантах 8 16.02.2017, 16:55

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Витаутас Ландсбергис

Фото: DELFI

Первый руководитель независимой Литвы обратился к Лукашенко.

Бывший председатель Восстановительного Сейма Литвы Витаутас Ландсбергис во время выступления с балкона Дома подписантов больше всего внимания уделил опасности, которую представляет строительство АЭС в Беларуси, и призвал Александра Лукашенко прекратить строительство в Островце, сообщает Delfi.

По словам профессора, Литва сейчас столкнулась с двойным атомным шантажом - дислокацией "Искандеров" и строящейся в Беларуси АЭС.

Ландсбергис обратился к Лукашенко, риторически вопрошая, готов ли он ради экономических мотивов толкнуть Беларусь к ядерной опасности.

"Пришло время обратиться и к Лукашенко, находящемуся по другую сторону межи - Александр, гибель Литвы тебя не спасет. Приготовленная для тебя петля уже раскачивается на кремлевских курантах. Это недалекий вопрос, поэтому давай защищаться вместе. В первую очередь откажись от гибельного места строительства "Росатома" в Островце", - сказал с балкона Дома подписантов Ландсбергис.

Первый фактический глава независимой Литвы также критиковал, по его словам, вялые действия властей в вопросе остановки строительства объекта в Островце.