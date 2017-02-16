Крэйг Вудкрофт: «Мы готовы к битве на льду» 16.02.2017, 17:05

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Крэйг Вудкрофт

Фото: pressball.by

Главный тренер минского «Динамо» рассказал о предстоящем матче с «Нефтехимиком».

– Думаю, я уже близок к выздоровлению. Конечно, еще присутствует ощущение слабости, но я уже могу выходить на лед. Пока не могу работать в полную силу, но чувствую себя уже гораздо лучше, чем пару дней назад. Надеюсь, смогу руководить командой со скамейки, сказал в интервью «Трибуне» главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт.

- А теперь перейдем к традиционной программе. Чего вы ждете от наших сегодняшних соперников?

– Как и все соперники, с которыми мы играем последние пару недель, нижнекамцы сражаются за то, чтобы продолжить сезон в плей-офф. Сегодня у них будет огромное желание победить. Думаю, свою игру они будут строить во многом именно от этого желания, конечно, скорости и мощности им тоже не занимать. Нам надо быть готовыми противостоять этому. Как и всегда, нам будет крайне необходимо превзойти соперника в работе во всех аспектах игры.

- Прошлый матч мы играли с командой, которая потеряла все шансы на плей-офф, «Нефтехимик», наоборот, ведет отчаянную борьбу за место в восьмерке. Какой оппонент видится вам более опасным?

– В концовке сезона у всех команд без исключения есть своя цель. Ребята из «Лады» бьются и играют за продление контракта на следующий сезон. «Нефтехимик» борется за продолжение сезона. Для нас сегодня будет отличный тест в том смысле, что нижнекамцы стоят на краю пропасти и им терять уже нечего, а чтобы быть успешными в плей-офф, ты должен уметь играть именно против таких отчаянных команд. В плей-офф необходим навык игры в таких матчах. Мы должны противостоять не только технике и умению игроков, но и их огромному желанию победить сегодня. При этом очень важно, чтобы мы могли сохранять хладнокровие. Мы еще будем говорить об этом на собрании. В составе будут кое-какие изменения, некоторые игроки получат шанс показать нам, на что они способны прямо сейчас. Вечером мы будем полностью готовы к матчу и к настоящей битве на льду, – сказал Вудкрофт.