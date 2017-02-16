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Глава Карелии заявил об отставке

  • 16.02.2017, 17:14
Александр Худилайнен

Чиновник стал пятым руководителем региона РФ с начала февраля, принявшем решение о досрочной отставке.

Глава Карелии Александр Худилайнен объявил о досрочном сложении полномочий, сообщает ТАСС.

По его словам, он уже направил соответствующее заявление президенту России Владимиру Путину.

«Вы знаете, что сегодня проходит большая работа по ротации кадров на региональном и федеральном уровне, и это обдуманное, взвешенное мной решение не идти на выборы, до которых осталось 207 дней. Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», — сказал глава Карелии.

Худилайнен стал пятым руководителем региона с начала февраля, принявшем решение о досрочной отставке. Ранее сложили полномочия губернатор Рязанской области Олег Ковалев, глава Новгородской области Сергей Митин, руководитель Бурятии Вячеслав Наговицын и глава Пермского края Виктор Басаргин.

Александр Худилайнен возглавил Карелию в мае 2012 года. В феврале 2016 года он получил выговор от президента России Владимира Путина за срыв программы переселения граждан из аварийного жилья. В октябре прошлого года чиновник заявлял, что готов участвовать в выборах главы республики, если его работу на этом посту одобрит глава государства.

Выборы нового главы Карелии пройдут в регионе в сентябре 2017 года.


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