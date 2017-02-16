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Шотландские каякеры сняли на видео очень дружелюбного тюленя

  • 16.02.2017, 17:31

В Шотландии тюлень решил прокатиться вместе с людьми на двух каяках.

Видеоролик с дружелюбным животным опубликовал на YouTube пользователь TheKayakingkid, пишет РИА Новости.

Сам автор написал, что тюлень какое-то время следовал за ними. "Во время заплывов на каяках это нормально, но этот тюлень подобрался ближе, чем обычно", — говорится в записи к видео.

"Он почти не показал страха и был совсем не агрессивный", — добавляет автор.

На ролике видно, что тюлень совершенно спокойно забирается на каяк и даже лижет руку автору видео. Потом животное спрыгивает обратно в воду, но даже не думает отплывать. Вместо этого оно еще несколько раз хочет залезть на лодку.

Тюлени достаточно часто демонстрируют готовность "подружиться" с людьми и передохнуть на их лодках.


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