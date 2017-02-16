Civil Rights Defenders: Санкции ЕС отменены за счет гражданских и политических прав в Беларуси 4 16.02.2017, 17:35

Год назад Евросоюз отменил санкции против режима Лукашенко.

Санкции были введены в ответ на совершенные белорусским режимом нарушения прав человека, но были отменены без каких-либо улучшений положения в области прав человека. Шведская правозащитная организация Civil Rights Defenders отметила годовщину отмены санкций презентацией доклада "Больше не диктатура? Санкции ЕС отменены за счет гражданских и политических прав в Беларуси", сообщает ПЦ «Весна».

Доклад основан на многочисленных интервью и опросах, проведенных с белорусскими правозащитниками, которые свидетельствуют об отсутствии прогресса в области гражданских и политических прав в Беларуси.

Civil Rights Defenders проанализировали основные требования ЕС в отношении Беларуси на протяжении многих лет и выяснили, выполняли ли их белорусские власти. Результаты неутешительны:

Демократические выборы:

Прогресс? - Нет

Отмена статьи 193.1 Уголовного кодекса:

Прогресс? - Нет

Уважение к свободе прессы:

Прогресс? - Нет

Прекращение преследования политических оппонентов, активистов гражданского общества и правозащитников:

Прогресс? - Нет

Мораторий на смертную казнь:

Прогресс? - Нет

Освобождение всех политических заключенных, их реабилитация и полное восстановление гражданских и политических прав:

Прогресс? - Частичный

Расследование исчезновений:

Прогресс? - Нет

«Местные правозащитники разочарованы решением ЕС об отмене санкций. Складывается общее впечатление, что отсутствие согласованности в действиях ЕС будет стимулировать правительство к подавления гражданского общества и критиков режима», - говорится в докладе.

«Похоже, что ЕС закрывает глаза, когда речь идет о нарушениях прав человека в Беларуси, а отмена санкций, как представляется, мотивирована исключительно геополитическими проблемами. В это тревожное время, когда права человека находятся под угрозой во всем мире, очень важно, чтобы ЕС занимал четкую позицию - политические и гражданские права должны уважаться странами, которые хотят сотрудничать с Евросоюзом. Поэтому ЕС должен немедленно изменить курс: включить гражданское общество в диалог с режимом и сохранить несколько неотмененных санкций против страны», - сказала Джоанна Кураш, программный директор Департамента Евразии Civil Rights Defenders.