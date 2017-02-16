«Лидское пиво» создало видеоролик про историю Лиды 16.02.2017, 17:51

История города насчитывает 694 года.

Годом основания города считается 1323 год.

Для спасения горожан от набегов татар и тевтонских рыцарей в 1323 году в слиянии двух рек — Лидеи и ныне практически исчезнувшей Каменки — на насыпном холме Великим Князем Литовским Гедимином был заложен Лидский замок, ставший надёжным укрытием в минуты опасности. Он сохранился до наших дней и теперь является символом Лиды. Город был центром Лидского повета Виленского воеводства. Город упоминается в летописном «Списке русских городов дальних и ближних» (конец XIV века).