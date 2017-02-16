Жители Минска про нефтегазовый конфликт с РФ: «Россия - Орда, а мы - Европа» 11 16.02.2017, 18:29

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Задолженность белорусский властей перед Москвой за поставки российского газа составляет 550 миллионов долларов.

Журналисты «Белсата» спросили у минчан про энергетический спор между Россией и Беларусью.

«Кто-то хочет кого-то прищемить, а страдает весь народ», - полагает житель Минска.

«России всегда все что-то должны», - говорит молодой человек.

«Россия была Ордой и остается Ордой. А мы - Европа. Который ЕврАзЭС? Это его проблема. Зачем нам эти уступки? Мы бедные родственники что ли?», - Возмущается женщина.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По последним данным, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составила 550 миллионов долларов.