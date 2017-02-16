закрыть
16 февраля 2017, четверг, 22:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Жители Минска про нефтегазовый конфликт с РФ: «Россия - Орда, а мы - Европа»

11
  • 16.02.2017, 18:29
  • 12,316

Задолженность белорусский властей перед Москвой за поставки российского газа составляет 550 миллионов долларов.

Журналисты «Белсата» спросили у минчан про энергетический спор между Россией и Беларусью.

«Кто-то хочет кого-то прищемить, а страдает весь народ», - полагает житель Минска.

«России всегда все что-то должны», - говорит молодой человек.

«Россия была Ордой и остается Ордой. А мы - Европа. Который ЕврАзЭС? Это его проблема. Зачем нам эти уступки? Мы бедные родственники что ли?», - Возмущается женщина.

Напомним, что между Россией и Беларусью в прошлом году разгорелся нефтегазовый конфликт. Он начался с того, что в связи с мировым падением цен на энергоносители Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Сейчас цена на газ для Беларуси составляет 132 доллара за 1000 кубометров.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По последним данным, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составила 550 миллионов долларов.


Мнение

Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным
Процесс смены власти в Беларуси можно считать запущенным Дмитрий Бондаренко
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй
Пра моцных палітыкаў і дыялёг з апазыцыяй Алесь Чайчыц
Почему я выхожу на протест
Почему я выхожу на протест Евгений Афнагель
«Пагоня»
«Пагоня» Алесь Марачкін


Интервью

Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Бердников: Нужно создавать глобальную антиавторитарную коалицию
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Андрей Санников: Белорусский «коммунизм» скоро падет
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»
Белорусский доброволец Ян Мельников: «Мы готовимся защищать свою страну»