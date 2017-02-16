Восемь обычных людей, которых не отличишь от знаменитостей 12 16.02.2017, 18:41

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Каждый из нас уникален, но природа порой изумляет потрясающими совпадениями.

Некоторые ученые даже утверждают, что у каждого из нас есть по семь двойников.

AdMe.ru нашло восемь шикарных сходств простых людей со знаменитостями.

Мара Тайген и Анджелина Джоли

Юная американская модель Мара Тайген поразительно похожа на актрису Анджелину Джоли, которую называют самой красивой женщиной-знаменитостью. Мара тоже стремительно набирает популярность в мире моды и, возможно, во многом благодаря этому сходству.

Эллинор Хеллборг и Адель

Эллинор Хеллборг 23 года, она живет в Швеции и работает визажистом. Но кроме того она как две капли воды похожа на британскую певицу Адель. На некоторых фотографиях Эллинор в ее аккаунте в Instagram отличить от Адель просто невозможно.

Майкл Хиксон и Зак Эфрон

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в прошлом году актер Зак Эфрон случайно столкнулся с 22-летним чемпионом по прыжкам в воду Майклом Хиксоном. Ну, как тут не удивиться, если встречаешь словно бы себя самого?

Макс Кесслер и Адам Сэндлер

23-летний Макс Кесслер однажды увидел, что героя Адама Сэндлера в новом фильме зовут... Макс Кесслер. Это удивило юношу вдвойне, потому что он сам невероятно похож на знаменитого актера. Макс не растерялся и разместил в соцсетях свое фото с подписью, что он и есть настоящий Макс Кесслер. Актер принял этот шуточный поединок и даже познакомился с Максом лично.

Николай Последа и Дэниел Рэдклифф

Житель Красноярска Николай Последа удивил всех своим поистине волшебным сходством с Дэниелом Рэдклиффом совсем недавно — в январе этого года. Но уже сейчас количество его подписчиков измеряется в тысячах. Хотя, конечно, многие из них сетуют, что у двойника Гарри Поттера, к сожалению, нет шрама.

Джосиа Мартин и Кит Харингтон

Американец Джосиа Мартин обрел популярность в интернете благодаря тому, что безумно похож на Джона Сноу, которого играет Кит Харингтон в сериале «Игра престолов».

Елена Перич и Ким Кардашян

24-летняя Елена Перич живет в Хорватии и работает визажистом, а кроме того у девушки скоро наберется ни много ни мало 1 миллион подписчиков в Instagram. Конечно, это не 90 млн фолловеров Ким Кардашян, но популярности Елены могут позавидовать многие звезды.

Полин Ферран-Прево и Кейт Миддлтон

Многие девочки с детства хотят быть похожи на принцесс. Французской велосипедистке Полин Ферран-Прево в этом смысле, наверное, повезло больше всех — ее сходство с герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон просто невозможно отрицать.