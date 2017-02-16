Как живет грузовая станция, где работают последние в Беларуси стрелочники 5 16.02.2017, 18:59

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В Свислочи поезда приспосабливают под более узкую железнодорожную колею, чтобы отправить составы в сторону Польши и дальше в Европу.

Свислочь находится на самой границе с Польшей. Городок, кажется, на время застыл в зимней спячке: тихие немноголюдные улочки, сквер и главную площадь засыпало снегом. Все какое-то неспешное и маленькое. Местечко, в котором живет почти 8 тысяч человек, известно в первую очередь тем, что в центре находится аллея памяти, где, помимо памятника погибшим солдатам, стоит фигура Ленина, бюст Сталина и памятник польскому революционеру Ромуальду Траугутту, который был открыт в 1928 году за деньги местных жителей, пишет tut.by.

Через дорогу — бюст Кастуся Калиновского работы известного белорусского скульптора Заира Азгура. В нескольких километрах от города находится железнодорожная станция. На первый взгляд, она мало чем отличается от сотен других. Маленький вокзал, единственная билетная касса. Несколько раз в день сюда прибывает дизель-поезд из Волковыска. Дальше, в сторону Польши, пассажирского сообщения нет.

Зато есть грузовое. Сюда, в приграничную Свислочь, каждый день следуют грузовые составы, как с Востока, так и с Запада. География впечатляет — вот грузы везут в Германию, а вот в Монголию, а вот за щепой и углем приехал польский состав. Работа не останавливается ни на минуту, и днем, и ночью прибывают всё новые поезда. И в снег, и в дождь. Вот сейчас станцию буквально завалило снегом. Красиво, но работы прибавилось.

— Не могу радоваться снегу, как раньше, — говорит начальник грузовой станции Ольга Савко, — пути засыпало, надо ведь все чистить.

На помощь прибыл специальный поезд, который без остановки чистит пути. Огромная, выглядящая как из фильма в стиле стимпанк машина с грохотом и шумом ездит туда-сюда, наводя порядок.

От Свислочи до соседней Польши всего 13 километров, а до первой польской станции — 22. На горизонте — леса Беловежской пущи. Морозную и такую привычную тишину для маленьких местечек нарушает пронзительный гудок локомотива. На станцию прибыл очередной грузовой состав, некоторые вагоны которого направятся куда-то в Азию, некоторые — в Монголию, а некоторые — в Россию. До этого вагоны надо перегрузить, правильно оформить, провести проверки и наконец отправить в путь. А еще некоторые составы надо «переобуть».

Так исторически сложилось, что колея путей в Европе 1435 мм — уже, чем у нас — 1520 мм. И поезда, которые необходимо отправить в сторону Польши и дальше в Европу, надо приспособить под более узкую железнодорожную колею.

На пункте перестановки вагонов немноголюдно. Смена уже отработала поезд, и сейчас временное затишье. Только вдалеке работает погрузчик, который грузит утилизированные на металлолом старые вагоны.

— Основное назначение грузовой пограничной станции — прием, сдача, погрузка, выгрузка, а также перегрузка экспортных, которых больше, и импортных грузов. Экспорт — это все лесные грузы, белорусские удобрения, а среди транзитных преобладает уголь. У нас 26 путей широкой колеи, 18 путей — узкой, — рассказывает Ольга, пока мы идем вдоль тележек снятых с поездов колес. Все они промаркированы и подписаны — перепутать невозможно. Вагоны поднимаются при помощи специальных домкратов, тележки отделяются, а на их место ставятся более широкие.

После всех необходимых процедур с документами и проверок его технического состояния поезд может следовать дальше. Так происходит изо дня в день много лет подряд.

Станция Свислочь долгое время имела важное военное значение. В 1969 году для движения грузовых поездов был открыт погранпереход «Свислочь» — «Семянувка». А в 1984 году около деревни Шадилки, это недалеко отсюда, началась огромная стройка. Тогда на станцию непрерывно шли грузовые составы с различными строительными материалами. Возводили тогда «Командный пункт ОВС стран — участниц Варшавского договора» — десятиэтажный подземный бункер посередине леса. Но не достроили — рухнул Советский Союз. Станция утратила свое военное значение, да и объемы перегрузки тогда значительно сократились, как и количество работающих на грузовой станции. Но трудные времена прошли. Сейчас работа на грузовой станции не прекращается ни днем, ни ночью. За последние 4 года грузопоток здесь вырос в 4 раза.

Из экзотичного, вспоминает начальник грузовой станции, были вагоны с польским лимонадом в начале 90-х и апельсины.

— Знаете, работа у нас считается очень престижной. Очень многие хотели бы работать именно у нас, — говорит Ольга. У начальника грузовой станции в блокноте — специальный список желающих устроиться сюда. Для маленькой Свислочи железнодорожная станция очень важна. В округе нет крупных производств и заводов. А еще железная дорога манит своей романтикой: запах мазута, характерный стук колес и мечты о далеких странах. Но те, кто здесь работают, знают, что в первую очередь это тяжелый каждодневный труд и огромная ответственность. А еще очень важна дисциплина, и сотрудники об этом помнят каждый день.

Приграничная грузовая станция в Свислочи уникальна еще тем, что все стрелки здесь все еще переводят вручную. В Беларуси сохранились еще несколько станций, где есть механические стрелки, но там они в единичных экземплярах в отличие от Свислочи.

Поэтому помимо путейцев, машинистов, вагонников, работников погрузучастка на станции работают и стрелочники. На Свислочи их — 16. Многие из них — из железнодорожных династий.

— У нас не увольняются просто так. И очень часто на смену родителям приходят дети. Есть семейные пары, которые вместе трудятся у нас, — смеется Ольга и ведет нас знакомиться с теми самыми стрелочниками. А вернее, стрелочницами. Из 67 работающих на грузовой станции движенцев 40 женщин. А вообще, весь коллектив, состоящий из разных железнодорожных подразделений, составляет 158 человек.

Есть здесь и стрелочники мужчины, но как-то традиционно для Свислочи сложилось, что эта профессия считалась женской.

Обочина дороги утопает в снегу, но все пути и механизмы аккуратно почищены. Около шпал медленно передвигается рабочий, осматривая буквально каждый болт и стык на рельсах. А мы идем к маленькому домику, который расположен около самых путей. Такие домики как будто из детских воспоминаний о путешествиях с родителями. И, конечно, загадочные женщины за окном поезда, которые зачем-то машут желтыми или красными флажками не то машинистам, не то нам, пассажирам. Постепенно стрелочных постов в Беларуси становилось все меньше. А вот в Свислочи домик стрелочника все еще необходим.

Наталья работает стрелочницей уже несколько лет. До этого трудилась в местной больнице. Говорит, работа на железной дороге нравится — морально легче, а физически и в больнице было тяжело. Работа — ответственная. В обязанности дежурного стрелочного поста, а так официально именуются стрелочники, входит перевод стрелок, а также поддержание исправного состояния стрелки и переводного механизма, установка тормозных башмаков и внешнее наблюдение за прибытием состава. Смена — 12 часов. Балансир или переводной механизм весит около 10 килограммов, а тормозные башмаки — каждый по 7 килограммов. Наталья говорит, что с непривычки, конечно, было тяжело, а потом освоилась.

Наталья дает нам свой желтый флажок и объясняет: широкий круговой жест даст понять машинисту, что надо остановить состав. Им можно воспользоваться, когда что-то произошло на путях. Пока рядом никаких поездов нет, машу желтым флажком. Наталья только улыбается, но уже через секунду сосредоточенно слушает рацию — к станции приближается очередной состав.

— Конечно, есть и путейцы, и электрики — здесь совсем другой гендерный состав. Но что касается именно движенцев, то в моем подчинении больше женщин, — говорит Ольга Савко.

Грузы на станцию прибывают и днем, и ночью. За перемещением составов следят дежурные по станции. Здесь настоящий командный пункт. На специальном табло, которому, кстати, почти 40 лет, видны все пути. Дежурный понимает, где путь занят, а где свободен. Он постоянно в контакте с другими работниками станции и с машинистами прибывающих составов и маневровых локомотивов. Все четко и слаженно. На какой именно путь заезжать, где точно остановиться — это все к дежурному по станции.

Постепенно и сюда приходит прогресс, и скоро старое табло заменят на современные компьютерные мониторы. В этом году разработан проект модернизации. И через какое-то время на приграничную грузовую станцию придут новые технологи, а профессия стрелочников останется в истории.