Почему переход Глеба в «Крылья» можно только приветствовать 9 Константин Лобандиевский, «Прессбол»

16.02.2017, 19:14

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Переход в клуб российской премьер-лиги - едва ли не оптимальный вариант для некогда звездного 35-летнего футболиста.

Прежде всего это вызов!

Намного больший вызов, чем переход в чемпионат Турции и Израиля. Прежде всего, потому что к выступлениям ветерана будет приковано пристальное внимание. Матчи израильского, турецкого, греческого первенств смотрят единицы, за соседним же чемпионатом в той или иной мере следят практически все белорусские любители футбола. Немало людей настроятся на интернет-трансляцию матчей «Крыльев Советов», дабы глянуть, как там выглядят наши соотечественники.

В БАТЭ за Глебом тоже следили. Но в Борисове у него всегда был и будет особый статус. В России же легионеру никаких скидок делать не будут. Пусть он даже из союзного государства и когда-то был звездой. И белорусский тренер здесь ничем не поможет. Вадим Скрипченко сам находится под давлением, чтобы ставить в состав игрока, который выглядит слабее остальных. Поэтому Глебу заново придется все доказывать — и себе, и другим. И это хороший стимул поддерживать свой уровень.

Минимальный период адаптации

Нигде более на чужбине Глеб не сможет чувствовать себя комфортнее, чем в Самаре. Он там играл, знает язык, понимает, чего ожидать и чего ждут от него. Для возрастного футболиста тратить полгода-год на привыкание к местным особенностям — недопустимая роскошь. В Самаре Александр сможет сразу включиться в дело. Опять же в составе какого-либо гранда да еще с учетом лимита могли возникнуть серьезные проблемы с попаданием в состав. В «Крыльях» же Глеб, очевидно, планируется, под основу. И дальше все зависит только от него самого. Насколько он будет соответствовать статусу ключевого футболиста.

У Глеба есть шанс вновь стать лидером

«Крылья» в межсезонье потеряли двух ведущих футболистов середины поля Молло и Цаллагова. Скоростной технарь Молло был одним из стилеобразующих игроков. По сути, вся тактика строилась исходя из его сильных качеств. Цаллагов был, пожалуй, лучшим паспортистом в команде. Его потенциал отмечали давно, и вот наконец Ибрагим заслужил приглашение в «Зенит». Цаллагов довольно универсальный солдат, начинал правым защитником, но при Феркаутерене и Скрипченко действовал в опорной зоне.

Таким образом, теперь играть в прежний футбол «Крылья» уже не смогут. Более того в полузащите самарцев не осталось классных распасовщиков. Скрипченко придется придумывать другую схему. И Глеб как раз видится фигурой, вокруг которой может быть построен новый тактический рисунок. В то же время играть Александру будет с кем. «Крылья» издавна зарекомендовали себя командой, не действующей на отбой. Выглядит вполне серьезной защитная линия. Большие надежды подает опорный хавбек Башкиров, ярко проявил себя в первой половине итальянский форвард Паскуато, мечтают реализовать-таки авансы Чочиев и Ткачев, рвется в бой итальянец Бруно, и, конечно, не собирается уступать конкуренцию белорус Корниленко.

Наконец, знакомый тренер

Взаимоотношения с наставником, как правило, важный момент для любого ветерана. Скрипченко прекрасно представляет плюсы и минусы Глеба. Равно как и Александр в курсе, что Скрипченко все про него знает. Поэтому отсутствия взаимопонимания быть не может. Опять же контракт заключен до конца сезона. Стороны отдают себе отчет, что происходит эксперимент. И это снижает давление. Даже если не получится, упреков не будет.

Глеб получает возможность сыграть в свое удовольствие и проверить себя на уровне, где довольно серьезный уровень требований, в том числе в плане физических кондиций. Это смелый шаг, который можно только приветствовать. Будет интересно!

Константин Лобандиевский, «Прессбол»