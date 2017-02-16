Ученые нашли на Земле новый континент 4 16.02.2017, 19:35

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Американские исследователи пришли к выводу, что на нашей планете существует не семь, а восемь континентов.

По их словам, новым континентом следует называть Зеландию, пишет news.rambler.ru.

Опираясь на данные последних исследований, ученые заявили, что Зеландию можно смело называть континентом. При этом, по их словам, в него входит как Новая Зеландия, так и Новая Каледония. Дело в том, что эти два острова расположены на одной континентальной плите.

Многие эксперты и ранее призывали отнести Зеландию к числу континентов, утверждая, что когда-то эта группа островов была отдельной частью суши.

Вместе с тем, другая группа ученых утверждает, что, с одной стороны, Зеландию действительно можно назвать частью света, но с другой – их коллеги пока не предоставили достаточное количество доказательств.