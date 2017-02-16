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Видеофакт: Ягр в свой 45-й день рождения набрал 1900-е очко в НХЛ

  • 16.02.2017, 19:53
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Легендарный чешский нападающий вышел на второе место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ.

Чешский форвард Яромир Ягр, ныне выступающий за «Флориду», сегодня ночью заработал 1900-й результативный балл в матчах Национальной хоккейной лиги.

Его «пантеры» в овертайме одолели в «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 6:5.

Чех ассистировал Александру Баркову при пятом взятии ворот хозяев.

Примечательно, что очередной юбилейный балл Ягр заработал в день своего 45-летия.

Чешский нападающий вышел на второе место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. На вершине здесь находится великий Уэйн Гретцки — 2857 очка.


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