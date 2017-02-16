НАТО создает группу быстрого реагирования на кибератаки 16.02.2017, 21:34

Альянс одобрил обновленный план по киберзащите и «дорожную карту» для использования киберпространства как оперативного поля деятельности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс одобрил обновленный план по киберзащите на фоне гибридных войн. Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе, передает УНИАН.

«Киберзащита является еще одним ключевым приоритетом для НАТО. Мы уже укрепили защиту наших сетей, создав Группу быстрого реагирования НАТО для борьбы против кибератак, и помогаем союзникам улучшить их собственную киберзащиту», - подчеркнул Столтенберг.

«Сегодня мы одобрили обновленный план по киберзащите и "дорожную карту" для использования киберпространства как оперативного поля деятельности. Это усилит нашу способность взаимодействовать вместе, развивать потенциал и обмениваться информацией», - заявил генсек.

При этом он добавил, что «киберзащита является частью реагирования НАТО на гибридные способы ведения войны».

«Гибридные атаки могут нанести вред нашим экономикам, нашим транспортным системам, коммуникационным сетям и нашей энергетической безопасности. И меры, которые мы приняли сегодня, помогут сделать наши сообщества более устойчивыми и лучше подготовленными», - заявил Столтенберг.

Ранее в Великобритании зафиксировали рост кибератак со стороны Российской Федерации, в том числе на правительственные учреждения.