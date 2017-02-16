Минчанка три месяца провела в США, чтобы родить долгожданную дочь 25 16.02.2017, 20:57

Минчанка Юлия провела три месяца на побережье в Майами и привезла из поездки не только завидный загар и массу впечатлений, но и дочь.

Отчаянная минчанка и свадьба в Лас-Вегасе

– Еще будучи подростком, я уже грезила об Америке, мне всегда хотелось там побывать. Так вышло, что поехать туда мне удалось, когда я уже была беременна. Планировалось, что у нас будет свадебное путешествие, а роды – если получится себе это позволить. Первое время я провела в США одна, и только потом, ближе к родам, на три недели ко мне присоединился муж, - говорит жительница столицы в интервью citydog.by.

- Многие удивлялись, как я решилась на такое: без мужа, беременная в другую страну в первый раз. Но я человек отчаянный. Если я чего-то хочу, то просто беру и делаю. Для меня в жизни нет ничего невозможного. Я понимала, что многие будут крутить пальцем у виска и скажут мне, что я глупо рисковала и тратилась. Я же воспринимаю это как длительный отдых перед материнством.

Я уже давно знала, что многие едут в Америку специально для того, чтобы родить, – тогда у ребенка есть возможность стать гражданином США. Некоторые и вовсе хитрят: приезжают для родов, а сами остаются в стране нелегалами.

Жить нелегально в США ни я, ни муж никогда не были готовы. Мы решили, что просто поедем в США. Если случится так, что я рожу там, – отлично, если нет – ничего страшного. Принять окончательное решение о въезде человека в США может визовый офицер. И я слышала о том, что многих даже с готовыми документами просто не пропускали в страну из-за каких-то формальностей.

Многие пытаются схитрить со страховками. Американцы – очень простодушные люди, всему верят. Они стараются помочь и часто даже не перепроверяют, не замечая, что им врут. Я сама была свидетельницей того, как не нуждающиеся люди врали, что их обокрали и они совсем без денег. Американцы очень чувствительны: начинают помогать, отдавать вещи, талоны на продукты, даже деньги. И многие, зная о таком менталитете, пользуются этим.

У нас с мужем была давняя мечта: мы хотели проехать на машине от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, а потом в Лас-Вегас – и там пожениться. Мы с Сашей встречались семь лет, когда он сделал мне предложение. Никогда не хотели пышную свадьбу, мечтали по-своему. Мы расписались и просто сходили с родственниками в ресторан. А сами мечтали о свадьбе в Вегасе, как в фильмах. Может, для американцев это уже попса, но нам очень хотелось. Пока это только мечта, но, возможно, она когда-нибудь сбудется.

Город из десятка городов и дешевый бензин

Майами идеально мне подошел. Многие жалуются, что там очень жарко, но я прекрасно себя чувствовала даже в августе. Там роскошный теплый океан, как парное молоко. Я могла часами не вылезать из воды и лежать на пляже.

Вокруг сказочные пейзажи. Первые пару недель я не могла поверить, что я все это вижу своими глазами, а не на картинках в интернете.

Майами оказался довольно большим, вернее вытянутым. Город устроен так, что один район плавно перетекает в другой. Если у нас между городами есть «пустые» промежутки, то там границы или раздела нет.

Когда я искала жилье, меня спрашивали, где я хочу жить. Я с готовностью отвечала: в Майами. Мне улыбались и уточняли: где именно в Майами? Я все не могла понять, чего от меня хотят, пока не приехала и не увидела своими глазами, какой город огромный. Есть центральный Майами, где сконцентрированы все достопримечательности, а все остальное – множество маленьких городков, объединенных одним общим названием.

В Майами обязательно нужно брать машину в аренду. Без этого перемещаться будет сложно: из-за больших расстояний приходится тратить много времени и сил, чтобы добираться в нужные места. А такси стоит очень дорого. Аренда авто будет стоить 20-30 долларов в сутки, но, если забронировать заранее, значительно дешевле.

Многие беременные предпочитают «поберечься» и сидят дома или на пляже. Я же не могу так – мне хотелось как можно больше посмотреть. Бензин относительно недорогой. За галлон (около 4 литров) – 2,5 доллара. Бензин есть трех видов, мы покупали самый дешевый.

Несмотря на то, что дороги очень удобные и там все продумано, есть и нюансы. Нужно постоянно следить за тем, чтобы оплатить проезд по платным дорогам. В машине должно быть установлено специальное устройство, которое будет списывать деньги со счета при заезде на те или иные магистрали. Если игнорировать оплату, можно нарваться на внушительный штраф. Вместо 3-5 долларов можно сразу же отдать около 100.

Когда стало ясно, что рожать я все же буду в США, муж решил приехать ко мне. Отпуск на работе Саше дали только на три недели. Мы подумали, что он приедет за пару дней до запланированной даты родов и пробудет оставшееся время с нами.

Саша приехал, назначенный день наступил, но рожать я так и не начала. Искусственно стимулировать роды я не хотела, отказалась от этого, хоть мне и предлагали. До 42-й недели мне разрешили носить ребенка без стимуляций. Врачи советовали побольше ходить, поэтому мы с Сашей неугомонно ездили по разным местам.

Поезда, зоопарк и остров со знаменитостями

Нужно учитывать, что в Майами все туристические места закрываются довольно рано. Темнеет около 6-7 часов вечера, поэтому уже в 5 все начинает сворачиваться. Во многие места мы попадали в последний момент.

Первым делом мы решили поехать на экскурсию по центру «хоп-он хоп-офф»: по городу ездят экскурсионные двухэтажные автобусы, можно зайти на любой из остановок и выйти там, где захочется. Для больших городов это идеальный вариант.

В Майами можно посетить один из самых популярных туров – по домам и виллам знаменитостей. Для этого нужно проплыть на корабле на отдельный остров. Там у звезд как будто отдельное государство. К нему никак нельзя подъехать самостоятельно, если нет специального разрешения. Разрешение есть только у тех, кто живет или работает на острове.

Также на острове есть своя инфраструктура: свои магазины, школы, детские сады, департамент полиции и даже суд. Отдельный город только для знаменитостей. Оттуда можно не выезжать годами – все необходимое есть на этом острове. Если нужно куда-то уехать, звезды вызывают свои вертолеты или яхты.

Узнали, где живет изобретатель «Виагры», Уилл Смит и Дженнифер Лопес. Про каждый дом и его хозяина рассказывают короткую историю. Экскурсию проводят на английском и испанском языках. Мы обратили внимание на то, что американцев очень интересует, кто сколько зарабатывает. Чувствуется, что многомиллионное состояние вызывает у них уважение.

Во всех странах, куда мы ездим, мы обязательно приходим в зоопарк. В Майами он просто огромный, у животных просторные вольеры – сами бы в таких жили. Можно взять велотележку за 25-30 долларов. В первый раз попасть в зоопарк у нас не получилось – мы поздно приехали. Во второй все же удалось, и там действительно есть на что посмотреть. Чтобы обойти весь зоопарк, нужно несколько часов.

Неподалеку от зоопарка есть музей поездов. Попали мы туда случайно, в тот раз, когда не успели в зоопарк. Причем нам повезло – мы пришли как раз в бесплатную субботу, сэкономили где-то по 25 долларов.

В музее под открытым небом поезда различных эпох. Как и многие американские музеи, музей поездов интерактивный. Здесь все можно трогать, нажимать и пробовать. Мы заходили в вагоны, дергали рычаги и нажимали кнопки. На один из поездов даже сумели влезть.

Кстати, в музее можно даже отпраздновать свадьбу. Мы как раз застали подготовку к этому: установили арку с цветами, между поездами поставили столы,нарядили гирляндами поезда.

Мечты о «Диснейленде» и паника из-за урагана

Мы съездили на маяк – туда можно бесплатно подняться. По дороге к нему есть большой парк с исторической деревней. Там можно устроить барбекю, отдохнуть и посмотреть много всего интересного. Деревня иллюстрирует такой классический американский городок позапрошлого века. В парке у маяка обитают еноты – они там очень привычные к людям.

В четырех часах езды от Майами есть местечко Ки-Уэст. Эта островная гряда – самое близкое к Кубе место в США, всего 90 миль. Это туристический городок, в который в основном приезжают для того, чтобы полюбоваться роскошными закатами. Правда, в наш приезд было пасмурно. Зато природа просто завораживающе красивая.

У меня была мечта – съездить в американский «Диснейленд». И пока она так и осталась мечтой. Я очень хотела туда попасть. Беременных пускали на территорию, но не разрешали им кататься на аттракционах. Вход не из дешевых, около 200 долларов. Я хотела туда ехать сразу же после родов, но муж вразумил, что мне нужно восстановиться. Решили, что будет повод вернуться в Штаты уже вместе с дочерью, когда она будет чуть старше.

За несколько дней до намеченной даты родов Майами стал угрожать ураган, объявили штормовое предупреждение. На Гаити были серьезные разрушительные последствия и жертвы. Ожидалось, что стихия затронет и побережье Майами. Местные запомнили, как город лежал в руинах после серьезных ураганов прошлых лет, и началась всеобщая паника.

Люди начали бегать по магазинам, скупать все, что попадалось под руку: сметали с полок консервы, питьевую воду, спички, свечи. В супермаркетах были пустые прилавки. 12 лет назад Майами пережил сильнейший ураган, после чего местные жители три недели были без электричества.

Окна в малоэтажных зданиях были заколочены, двери заперты. Небольшие лавки и магазинчики вообще не работали. От такого серьезного подхода местных нам самим было очень не по себе. Вдобавок мне сказали, что если ураган разыграется, то ко мне на роды точно никто не поедет. Да и самой приехать будет проблематично. Я очень нервничала и переживала.

Во время урагана нам вручили сумку с набором медикаментов и инструментов для принятия родов, но она не пригодилась. К тому моменту, как у меня начались частые схватки, в городе уже все было спокойно.

Мифы о медстраховке и роды в воде

Роды в США – это настоящее паломничество. Особенно среди русскоязычных женщин. На той улице, где я жила, было еще около 30-40 русскоязычных мамочек.

Об Америке ходит очень много слухов. Как и многие, я думала, что медицина настолько дорогая, что можно всю жизнь расплачиваться за простую операцию, если у тебя нет страховки. Оказалось, что суммы по страховке в десятки раз выше, чем если платить самостоятельно. Любая больница или родовой центр сделают скидку, как только обозначишь, что ты self-paid patient. Кроме того, многие больницы проводят для рожениц бесплатные экскурсии и дарят подарки перед выпиской.

Дорого роды могут стоить в том случае, если есть серьезные осложнения – тогда нужна интенсивная терапия. К тому же все роженицы с опытом в США говорят: когда схватки начнутся, лучше вызывать машину и ехать в больницу или родовой центр самостоятельно. Вызов скорой тоже стоит дорого. К тому же девушек обычно предупреждают, что ехать в больницу нужно только тогда, когда схватки станут частыми – раз в 5 минут. Одни сутки в госпитале стоят от 2 до 3 тысяч долларов, поэтому выгоднее приезжать без запаса, чтобы не заплатить больше. Некоторые иногда ждут так долго, что умудряются родить дома.

Некоторые обвиняют американских врачей в выманивании денег – мол, они назначают кучу ненужных обследований и процедур, которые дорого стоят. Но чаще всего все эти действия оправданы. Врач не думает о том, сколько это стоит, он думает о здоровье и безопасности. Врач выполняет свой долг, и не нам с ним спорить.

Чтобы присутствовать на родах, родным не нужно получать каких-то особых разрешений или проходить экспертиз. Можно просто прийти как есть, в джинсах, и быть в палате. В США, кажется, принято не париться. Большинство диагнозов, которые ставят беременным в Беларуси, в Америке просто не подтверждается. Я сама знала девушек, которые приезжали со справками о том, как у них все плохо, какие страшные риски. А потом американские врачи, посмотрев на бумаги и анализы, говорили: «Да все у вас хорошо, идите выпейте вина». И, кажется, у них это такое универсальное лекарство: беременная ты, кормящая ли – полбокала вина, и все будет хорошо.

Я решила рожать не в госпитале, а в родовом центре. Это место, скорее, напоминает гостиницу, чем медицинское учреждение. Мне понравилось, что там более расслабленная атмосфера – рожать комфортнее. И самое главное – никто тебя не торопит. В больнице часто стимулируют роды, вводят препараты, которые ускоряют процесс. В родовых центрах этого нет.

Попасть в родовой центр можно только в том случае, если беременность проходит без каких-то проблем и рисков. Если все идеально – тогда пожалуйста. Даже если в процессе родов возникнут какие-то сложности, рядом с родовыми центрами всегда есть госпиталь, куда перевезут за считанные минуты.

Кроме того, в родовых центрах есть возможность рожать в воде. В госпиталях такое не практикуют. Так как я решила не делать анестезию, решила, что такой вариант будет для меня более простым.

К счастью, все прошло хорошо, никаких проблем не возникло. Муж все время был рядом и поддерживал меня. Мы прошли через это вместе и безумно счастливы.

Муж пробыл со мной первую неделю после родов – потом он должен был вернуться в Беларусь, отпуск заканчивался. Оставшееся время я провела в США вместе с ребенком. Научилась готовить одной рукой. Моя мама очень переживала, что не может быть рядом и помочь мне в первые дни с дочерью. Но это бесценный опыт, я сразу научилась тем важным вещам, которые нужно знать и уметь матери.

Американки перевернули мое представление о том, какой должна быть мать. У нас многие женщины, родив ребенка, сидят дома и никуда не ходят. Куда-то пойти с ребенком? Да вы что! Ребенка воспринимают как обузу. Американки в этом плане намного более открытые и даже в чем-то проще. Я бы сказала, что они особо не парятся.

Упала пустышка? Никто не будет ее выбрасывать или дезинфицировать – промоют водой из-под крана, и все. Воду для детского питания никто специально не фильтрует и не кипятит, одежду не отглаживают и не отпаривают со всех сторон. Если ребенка нужно переодеть, можно сделать это прямо на автобусной остановке. Все максимально просто.

Для американской мамы нормально прийти в магазин и оставить детей играть прямо на полу супермаркета, пока она собирает покупки. И при этом ни один человек не станет закатывать глаза и бурчать, что его это не устраивает. Наоборот, люди подходят к детям, заговаривают с ними, а потом еще маме раз десять скажут, какой у нее чудесный малыш.

Эта простота и умение не запариваться – большое величие американцев. Кажется, у мам случается депрессия как раз из-за того, что они нервничают из-за каждой мелочи. Причин для беспокойства и так хватает, поэтому все мелкие проблемы лучше не преувеличивать.

Пока я ходила беременная, в США ко мне подходили по десять раз на день и спрашивали, какой у меня срок, кто будет, мальчик или девочка. Да, для белорусов это было бы дико. У нас на тебя никто не обращает внимания. Там люди зададут тебе пару вопросов, улыбнутся и пойдут по своим делам. И мне было очень приятно. Лучше такое общество, чем наше – закрытое и серое.