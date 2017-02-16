75% России принадлежит 1% россиян 3 Алeна Попова, «Эхо Москвы»

16.02.2017, 21:01

Остальным 99% россиян остается довольствоваться лишь 25.5% пирога.

Общий объем богатств России — $1126 млрд. Это размер как раз того самого пирога, который все постоянно хотят перераспределить. Не скрою, я сама с удовольствием этот пирог перераспределила бы. И вот почему. 74.5% этого пирога принадлежит, внимание… 1% россиян. Остальным 99% россиян остается довольствоваться лишь 25.5% пирога. Так немного даже сложно представить. Попробую на примере.

Представьте себе вечеринку, на которой собрались 100 человек. Вносят огромный трехэтажный пирог. Очень большой. Так вот к этому пирогу подходит первый человек и сразу забирает себе 3⁄4 всего пирога. Достаточно шокирующий поступок, не правда ли? Всем остальным 99 людям остается лишь 1/4 часть. Пусть это будет даже именинник или заслуженный человек — ему можно и нужно дать кусок больше, чем остальным и даже с большим количеством фруктов. Он может быть в 3 или даже в 6 раз больше, чем средний кусок. Но не до такой же степени.

Но и это еще не все. Дальше подходят следующие 9 человек (видимо, близкие родственники и друзья первого героя) и забирают достаточно хорошие куски, оставляя оставшимся 90 людям лишь 11% от первоначального пирога. Здесь картинка становится совсем плачевной. Следующие 40 человек возьмут по смехотворному кусочку – буквально огрызку. Они даже не почувствуют вкус пирога (это как раз российский средний класс). А половине всех гостей — 50 людям – останутся лишь крошки. То есть половине гостей достанется 1.6% пирога (основная часть нашего населения, которая, по сути, ничем не владеет). Не 16%, а 1.6%!!! Одна целая шесть десятых процента!

Понравится вам такая вечеринка? Мне нет. Так вот — именно на такой вечеринке мы сейчас присутствуем. Именно так поделен сейчас российский пирог — $1126 млрд. Я совсем не против того, а даже за, чтобы успешные предприниматели зарабатывали много. Я не против того, что те, кто больше и плодотворнее трудится, имели больше среднего. Но такое разделение, как сейчас — это за гранью. Россия – чемпион по неравенству в мире. На самом деле, такая ситуация не может долго продолжаться — сейчас 40 человек, которым достались огрызки пирога, находятся в замешательстве, а 50 человек, которым не досталось ничего, просто вообще в неведении, что пирог был (но они о чем-то таком догадываются). Ситуация так себе. Если сейчас не вмешаться и не добавить этой вечеринке справедливости, она может закончиться так, как очень часто вечеринки заканчиваются в России.

Данные цифры я взяла из The Global Wealth Report 2016 от Credit Suisse.

Алeна Попова, «Эхо Москвы»