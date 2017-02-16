«Марш рассерженных белорусов» - заслуженный властями народный протест 8 16.02.2017, 21:25

17 февраля в 18:00 в центре Минска пройдет акция против декрета «о тунеядцах».

Участники «Марша рассерженных белорусов», который организуется 17 февраля Белорусским национальным конгрессом (БНК), планируют передать властям резолюцию со своими требованиями, указав в ней в том числе сроки их исполнения, пишет Сергей Королевич на сайте naviny.by.

Акция направлена против незаконных поборов властей, а именно декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Об этом рассказал представитель БНК Николай Статкевич.

По его словам, конгресс решил обнародовать предварительный план проведения акции, в том числе для того, чтобы власти знали, что организаторы собираются «провести мероприятие организованно и спокойно».

Сбор участников марша запланирован в 18.00 на Октябрьской площади Минска. В начале акции состоится «народное собрание, на котором будут приняты требования к власти и определены сроки их выполнения». Сам марш, по словам Статкевича, пройдет по проспекту Независимости к зданию Министерства по налогам и сборам. Там участники акции выразят отношение к декрету № 3 и примут решение о своих действиях, если власть «не пойдет навстречу требованиям народа».

Статкевич подчеркнул, что план акции носит предварительный характер и может быть изменен по требованиям ее участников. «Мы рассчитываем, что власти будут избегать провокаций. Если же провокации будут (а, например, составление протоколов на выступающих — это прямое провоцирование участников акции), тогда, возможно, в план будут внесены изменения. Я бы советовал властям принять заслуженный ими народный протест спокойно, сделав из него надлежащие выводы», — сказал он.

Политик сообщил, что сейчас БНК обсуждает вопрос публикации проекта резолюции с требованиями участников марша. При этом он отметил, что резолюция должна быть максимально краткой, но содержать сроки выполнения властями требований участников акции. «Если требования не будут выполнены, у нас есть план, что делать дальше», — добавил политик.

Статкевич также предполагает, что акция 17 февраля будет более многочисленной, чем обычно. «Если будет видна тенденция значительного роста количества участников акции, то это будет хороший сигнал для власти, что надо декрет отменять или менять его так, чтобы он касался небольшого количества людей, которые на самом деле живут в роскоши и не платят налоги», — сказал он.

Как сообщалось ранее, представители БНК (создан в мае 2016 года по инициативе группы общественных и политических деятелей в целях консолидации оппозиции) Николай Статкевич, Владимир Некляев и Евгений Афнагель 10 февраля уведомили столичные власти о проведении 17 февраля в Минске «Марша рассерженных белорусов».

Официальная заявка в Мингорисполком на проведение акции не подавалась. «Мы являемся сторонниками порядка и не проводим насильственные акции. Поэтому за пять дней (в нашем случае — за семь, так как впереди выходные) до ее проведения согласно практике, которая сложилась в Европе в демократических странах, уведомим власти о мероприятии. К сожалению, все законы о массовых мероприятиях, которые принимает назначенный парламент, не соответствуют Конституции и международным обязательствам страны», — пояснил Статкевич.