В Китае побит мировой рекорд по количеству дронов в небе 2 16.02.2017, 21:58

Фото: CCTV

Фестиваль фонарей-2017, проводившийся в городе Гуанчжоу, может переписать один из рекордов книги Гиннесса.

Китайский праздник фонарей ведет свою историю со II века до нашей эры. С тех пор ежегодно в 15-й день первого месяца по лунному календарю в небо поднимаются тысячи светящихся фонариков, но в XXI веке к ним добавились атрибуты современности — дроны, передает nat-geo.ru.

Фестиваль фонарей-2017, проводившийся в городе Гуанчжоу, может переписать один из рекордов книги Гиннесса. Прежнее достижение в категории «одновременно поднимающиеся в небо дроны» принадлежит компании Intel: в 2015 году 100 ее дронов устроили парад над головами зрителей. Недавно компания решила перекрыть свой же рекорд, отправив в небо 500 дронов, но на страницы книги Гиннесса он вряд ли попадет: шоу в Китае оказалось гораздо масштабнее. 11 февраля компания EHang на фестивале фонарей запустила 1000 дронов.

В течение 15 минут квадрокоптеры Ghostdrone 2.0, оснащенные разноцветными светодиодами, формировали эффектные светящиеся фигуры, летая в районе телебашни Гуанчжоу. Минимальное расстояние между дронами составляло примерно 1,5 метра, управление осуществлялось с одного компьютера на земле.